На Украине произошел очередной захват заложников

В понедельник на Украине в третий раз за две недели случился захват заложников. Отделение банка захватил 32-летний гражданин Узбекистана, угрожавший взорвать бомбу и требовавший выхода в прямой эфир. В этом конкретном случае спецназ СБУ оперативно обезвредил террориста.

Захватчик банка Сухроб Каримов с 2017 года имел на Украине вид на жительство и был зарегистрирован в Запорожской области. Он женат, имеет ребенка, до последнего времени работал барменом. Зайдя в отделение банка в одном из самых дорогих бизнес-центров Киева, он объявил, что в сумке бомба, и отпустил всех посетителей и сотрудников. С террористом добровольно осталась директор отделения банка.

Как сообщили киевские СМИ, Каримов требовал 40 гривен - это всего 1,5 тысячи долларов - и выход в прямой телеэфир. Украинская полиция устами советника главы МВД Антона Геращенко объявила Каримова психически неуравновешенным. О призывах убивать украинских политиков и мировых лидеров, озвученных Каримовым, рассказали журналистам эвакуированные сотрудники банка. Об этом же преступник писал в соцсетях. Каримова обезвредили во время переговоров: оперативники молниеносно перерезали шнур, которым тот привязал сумку с бомбой к ноге.