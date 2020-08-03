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03.08.2020 22:30
Рубрика: Экономика

Спрос усугубляет предложение

Насколько вероятно новое падение цен на нефть в августе
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с августа совпало с новыми вспышками коронавируса. Карантинные ограничения возобновлены в некоторых штатах США, странах Европы и в Индии. В свете этого даже обнадеживающая статистика о сокращении запасов в США на 10,6 млн баррелей не смогла предотвратить снижение котировок. В августе они могут уйти ниже 40 долларов.

В июле Россия сохранила добычу нефти на уровне июня, то есть исполнила обязательства на 99%. Ранее глава минэнерго Александр Новак говорил, что уже в июле ожидает дефицита предложения нефти за счет сделки ОПЕК+ и снижения добычи в некоторых других странах.

Фото: iStock
Почему в Европе падает цена на нефть из России

Но в расклад сил вмешались новые вспышки эпидемии в Европе, Америке и Азии. Восстановление спроса на нефть по итогам июля серьезно замедлилось. В Индии - третьем по величине импортере нефти - уже в начале месяца спрос упал до уровня 2011 года и продолжает снижение. К тому же массовое возобновление карантинных ограничений в Европе и США способно не только ударить по физическому спросу на нефть, но и вызвать очередную панику на рынке.

"На прошлой неделе цены на нефть WTI упали на 5%. Не помогло даже укрепление евро к доллару до 2-летних максимумов", - говорит менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс. Он подчеркнул, что крупные производители нефти Exxon и Royal Dutch Shell в своих последних квартальных отчетах спрогнозировали восстановление спроса не ранее следующего года.

Большие сомнения сохраняются также в добросовестном выполнении условий сделки ОПЕК+ всеми ее участниками. В июне уровень ее исполнения составил 108%, но только за счет дополнительных объемов сокращения (1,18 млн баррелей в сутки) со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Без них уровень исполнения сделки составил 93%. На июль эти дополнительные обязательства не распространялись. Поэтому уже в прошлом месяце рынок фактически жил в условиях роста добычи. Общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ за июль, последнего месяца с максимальным объемом сокращения - 9,7 млн баррелей в сутки, пока не был озвучен.

К июлю пять стран ОПЕК+ произвели на 1,3 млн баррелей в сутки больше, чем допускают условия сделки

Если статистика будет неутешительной, то это может весьма серьезно пошатнуть уверенность рынка в том, что альянс нефтедобывающих стран в силах противостоять новым вызовам. Кроме того, вся первая половина июля прошла под знаком оптимистических настроений на нефтяном рынке, что также способно весьма негативно отразиться на дисциплине участников пакта, которые должны компенсировать недовыполненные объемы сокращения в августе и сентябре этого года. К началу июля неисполненные обязательства Ирака, Нигерии, Габона, Анголы и Конго составляли 1,3 млн баррелей в сутки. Также немаловажным остается фактор добычи в США, которая уже второй месяц показывает все признаки восстановления. "В августе участники рынка будут внимательно следить за статистикой из США - как производства, так и потребления", - сказал Эдгар Куплайс. По его мнению, участникам ОПЕК+ придется поддерживать сложный баланс между приемлемыми ценами на нефть, но при этом не способствовать росту добычи в США.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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