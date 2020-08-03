Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают

Зарубежные медики напомнили, что витамин D является одним из важнейших для здоровья. Потому что он связан с нормальным функционированием защитной системы организма. То есть, со способностью человека противостоять различным заболеваниям.

Врачи пояснили, что недостаток важного витамина у человека проявляется рядом признаков, которые часто игнорируются. Во многих случаях симптомы принимают за накопившийся стресс, усталость и прочие "кратковременные явления".

Один из признаков нехватки витамина - боли в костях, воспалительные процессы в суставах.

Также люди с дефицитом витамина D подвержены простуде, пневмонии, гриппу и другим инфекциям.

- Среди других частых симптомов - постоянное чувство усталости, депрессивное настроение, медленно заживающие раны, боль в мышцах без особых физических нагрузок, потеря волос, - отметили медики.

Специалисты уточнили, что получить достаточное количество витамина проще, чем думают многие.

Например, можно включить в рацион рыбу, морепродукты, грибы, яйца, овес и сыр. Плюс рекомендуются занятия спортом на свежем воздухе. Но стоит помнить, что с 10 утра до 4 часов дня лучше на солнце не появляться, даже если нет жаркой погоды.

Специалисты напомнили, что перед приемом витаминов и других препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.