Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пробился в финал онлайн-турнира по рапиду "Легенды шахмат", где встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В полуфинале Непомнящий обыграл Аниша Гири из Нидерландов. Причем если Карлсен выбил еще одного россиянина Петра Свидлера из плей-фф по нокаут-системе быстро и уверенно (оба матча по четыре партии прошли за полным преимуществом Магнуса и завершились с одинаковым счетом 2,5:0,5), то в другой паре развернулась настоящая борьба. В первом матче, состоявшемся в пятницу, Непомнящий был явно сильнее (2,5-0,5). Но уже в субботу соперники не смогли выявить победителя ни по итогам первых четырех партий, ни после двух партий в блиц, а в армагеддоне "выжил" Гири, снова уравняв шансы на выход в финал. В третьем, решающем, матче шахматисты сыграли вничью пять раз подряд (в четырех партиях в рапид и в партии в блиц). В шестой партии российский гроссмейстер, играя белыми фигурами, использовал преимущество цвета и вырвался вперед.

Как оказалось, Непомнящий и Гири - непримиримые соперники, причем не только в чисто спортивном смысле. О взаимной неприязни двух шахматистов в своем комментарии-превью на портале chess24, где идут трансляции партий, рассказал Александр Грищук. "Мы станем свидетелями, возможно, самого враждебного противостояния в шахматном туре. Поэтому нас ждет очень эмоциональная и интересная встреча", - приводят слова Грищука на сайте ФИДЕ.

Уже после победы у первого номера сборной России Яна Непомнящего сил и эмоций не осталось: "Ничего не чувствую, я прост очень устал".

Между тем на отдых у Непомнящего времени не было. Ведь уже вчера начался финальный матч с Карлсеном, который, кстати, получил день отдыха, так как без проблем справился со Свидлером. По ходу предварительного раунда Магнус одолел и Яна, но не так безоговорочно. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья. По результатам армагеддона, который также завершился вничью, победа досталась Карлсену, игравшему в решающей партии черными фигурами.

Напомним, что "Легенды шахмат" - четвертый этап в онлайн-серии, организованной чемпионом мира из Норвегии. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, 45 из которых получит победитель. На кону также стоит путевка в Гранд-финал. Хотя у Карлсена она уже есть, так как он выиграл первый и третий этапы. Победу во втором турнире серии одержал россиянин Даниил Дубов.