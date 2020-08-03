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Новая звуковая иллюзия покорила интернет

Текст:   Антон Благовещенский
03.08.2020,  
17:51

Все помнят платье непонятного цвета? А борьбу Янни и Лорел? Это в прошлом. Интернет покоряет новая звуковая иллюзия - которой, к слову, уже около двух лет.

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Впервые ролик завирусился еще в мае 2018 года, а теперь иллюзия получила второе рождение - ее снова все обсуждают, просто на этот раз в TikTok, пишет Mashable.

Необычность записи в том, что пользователь может услышать несколько разных слов, проигрывая один и тот же короткий ролик (который, к слову, даже за пределами TikTok набрал миллионы просмотров).

По словам зрителей (и слушателей), чаще всего они слышат то слово (или словосочетание), на которое смотрят - это может быть "brainstorm" или "green needle". Некоторые утверждают, что им удается услышать "green storm" и "brain needle".

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