Новая звуковая иллюзия покорила интернет

Все помнят платье непонятного цвета? А борьбу Янни и Лорел? Это в прошлом. Интернет покоряет новая звуковая иллюзия - которой, к слову, уже около двух лет.

Впервые ролик завирусился еще в мае 2018 года, а теперь иллюзия получила второе рождение - ее снова все обсуждают, просто на этот раз в TikTok, пишет Mashable.

Необычность записи в том, что пользователь может услышать несколько разных слов, проигрывая один и тот же короткий ролик (который, к слову, даже за пределами TikTok набрал миллионы просмотров).

По словам зрителей (и слушателей), чаще всего они слышат то слово (или словосочетание), на которое смотрят - это может быть "brainstorm" или "green needle". Некоторые утверждают, что им удается услышать "green storm" и "brain needle".