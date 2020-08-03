О чем напомнил памятник Петру I на берегах Юрмалы

То, что Рига на российского императора произвела после победы в Великой Северной войне яркое впечатление, Петр I не скрывал не только от своих подданных, но и от побежденных соперников. И когда в начале прошлого столетия центр латвийской столицы впервые украсила конная фигура архитектора европейской политики России, многим представлялось, что его имя будут еще долго вспоминать добрым словом на побережье Балтики.

Прошло сто десять лет. И вот все тот же незабываемый "Медный всадник", что когда-то восхищал жителей Риги, теперь из самого центра курортного города, с территории частной виллы на проспекте Дзинтару в Юрмале вновь вглядывается в "прорубленное окно" вглубь Старой Европы.

Пока в ряде европейских провинций, с грустью отмечают местные наблюдатели, из памяти соотечественников пытаются стереть ратные заслуги непобедимой России, в латвийской глубинке еще сохранились ценители исторической летописи.

Кстати, бывший вице-мэр латвийской столицы Сергей Долгополов пояснял в свое время автору этих строк, что рассматривался в начале столетия даже вопрос об установке памятника Петру рядом с Кафедральным собором, но - не судьба. И в итоге предприниматель Евгений Гомберг, на деньги которого он и был воссоздан, установил памятник на территории своего предприятия, а в июле этого года перенес скульптуру во двор своей юрмальской резиденции.

Местные обозреватели успели оценить царственный жест предпринимателя, констатируя, что скульптурой теперь могут восхищаться не только жители, но и гости Юрмалы. А въедливые краеведы даже цитируют заветы бывшего президента Вайры Вике-Фрейберги, которая в связи с открытием в Риге лет 20 назад памятника фельдмаршалу Барклаю де Толли, подаренного городу Евгением Гомбергом, настаивала на том, что "каждое частное лицо имеет право устанавливать обелиски полководцев в своем частном садике или своем доме".

А еще мне вспоминаются в этой связи давние прогулки у стен знаменитого Домского собора. Перед тем, как войти в свой офис, всегда любил всматриваться в здание на противоположной стороне улицы Паласта. Именно в нем император Петр более трехсот лет назад (с подачи князя Бориса Шереметева) и поселился, аккуратно оплатив по счетам прежнему владельцу замка ратману Ренненбергу 5 000 крон.

Между прочим, через полтора столетия в этом здании по приказу императора Александра III было открыто первое в Лифляндской губернии русское реальное училище. А еще, в честь успешного завершения войны, Петр посадил в Риге вяз и заложил первый ландшафтный проект на территории империи.

Кстати, нелишним будет напомнить чересчур озабоченным русофобам, что за российской державой вообще по большей части долгов не водилось. Россия была всегда не только непобедимой, но и исстари щедрой, богатой и по-своему милостивой. Но как бы там ни было, а факт остается фактом: Петр, разгромив шведов, даже их в накладе не оставил. Он уплатил шведской королеве Ульрике Элеоноре по Ништадтскому мирному договору два миллиона ефимков.

Естественно, королева была на седьмом небе от счастья. Ведь на тот момент это равнялось годовому бюджету Швеции. Да и для Петербурга это был воистину жест Креза: все-таки половина годового бюджета России.

Так что для тех, кто любит на берегах побережья Балтики порой считать деньги в чужом кармане, можно было бы предъявить, в том числе, и сей оплаченный вексель. И указать в нем, как это принято сегодня в дорогих отелях: all inclusive.