Опрос: Более 70% россиян дорожат своей работой

Согласно исследованию, проведенному в июне-июле 2020 года порталом "Работа в России" среди более 32 тысяч человек из всех регионов страны, более 70% россиян дорожат своим текущим местом работы. И лишь 11% ответили, что дорожат ею в средней степени, так как "у жены или мужа есть хороший доход". Еще 17% опрошенных уверены, что всегда найдут работу, так как их профессия очень востребована.

А у желающих сменить место работы превалирует желание зарабатывать больше - такой ответ дали 40% опрошенных россиян. Своего работодателя готовы рекомендовать друзьям 32% россиян. Каждый пятый готов рекомендовать своего работодателя как стабильного. 24% опрошенных одобряют свой график работы, 22% респондентов говорят о хорошем коллективе, лояльном руководстве, еще 22% упомянули удобное расположение офиса.

Информационно-аналитическая система "Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностях.

В предыдущем опросе подавляющее большинство россиян - 92% сообщили, что считают недопустимым снижение зарплаты при переходе на удаленный режим работы. По мнению большинства, сотрудник "на удаленке" должен иметь равные с обычным работником права.