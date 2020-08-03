Пекин призвал Вашингтон перестать давить на иностранные компании

Власти Китая призывают Соединенные Штаты перестать давить на иностранные компании, используя в качестве оправдания якобы возникающую угрозу национальной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о планах Белого дома ввести ограничительные меры в отношении китайских компаний.

"США при любых политических ситуациях оказывают давление на иностранные предприятия и угрожают им санкциями. Это идет вразрез с принципами рыночной экономики", - отметил дипломат. По его словам, которые приводит ТАСС, "это является ярким примером политики двойных стандартов". Своими действиями Вашингтон нарушает такие принципы Всемирной торговой организации, как открытость, прозрачность и отказ от дискриминации. "Китай выражает в этой связи решительный протест", - заявил представитель МИД КНР.

"Мы призываем людей в США прислушаться к мировому сообществу, создать честные, открытые, справедливые и недискриминационные условия для ведения на территории США предпринимательской деятельности для представителей бизнеса из всех стран", - отметил Ван Вэньбинь, выразив надежду, что США перестанут политизировать экономические проблемы.

Дипломат также обратил внимание на ситуацию с санкциями, введенными США в отношении одного китайского предприятия и двух членов его руководства, которых обвинили в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. "Мы призываем США немедленно отказаться от этого неверного решения, прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и вредить интересам Китая. Если США продолжат такие односторонние действия, Китай будет реагировать жестко", - предупредил Ван Вэньбинь, добавив, что обвинения США являются "клеветой в чистом виде".

Ранее Помпео заявил, что США намерены ввести санкции в отношении ряда китайских компаний, в том числе соцсетей TikTok и WeChat, за передачу данных пользователей китайским спецслужбам.