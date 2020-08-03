Механизм поддержки строительной отрасли был предложен президентом на волне распространения коронавирусной инфекции и показал высокий спрос со стороны граждан. В середине июля банки выдали более 200 миллиардов рублей кредитов, и правительство продолжает совершенствовать программу, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий. Ранее был повышен максимальный размер займа: до 12 миллионов для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальной России. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.
"Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Новый первоначальный взнос также будет действовать в рамках "Семейной ипотеки" и "Дальневосточной ипотеки".
Ожидая дополнительный спрос на жилищные займы, правительство увеличивает общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процента, с 740 млрд до 900 млрд рублей. "Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", - заявил Мишустин.
На решение жилищных проблем граждан, лишившихся своих квартир и домов в результате чрезвычайных ситуаций, направлен новый универсальный механизм действий органов власти. Его значение, считает председатель правительства, подтверждает прошлогоднее наводнение в Иркутской области, когда из-за несовершенства правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.
Подписанное постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. "Оценка жилья будет проходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС", - рассказал Михаил Мишустин.
Документ будет формироваться по данным Единого государственного реестра недвижимости. "Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным, и самое главное - людям будет проще получить новое жилье", - заявил премьер.
На подготовку заключения комиссии отводится 20 календарных дней, после чего в течение 10 дней выпускается распоряжение о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непригодными. Если по каким-либо причинам дом не включен в сводный перечень, граждане имеют право обратиться в комиссию с заявлением на обследование жилья.
В ходе совещания премьер также сообщил о расширении списка стратегически значимых препаратов, которые должны производиться в России. Документ из 57 позиций не менялся ни разу за последние десять лет. "В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, - рассказал он. - Среди них - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России". Глава кабмина напомнил о необходимости обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов, что напрямую влияет на здоровье и жизнь людей.
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. С 1 февраля 2020 года он установлен в размере 886,4 рубля. Постановление подписано премьер-министром. Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях - до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.