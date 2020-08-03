Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5 процента годовых снижен с 20 до 15 процентов.

Механизм поддержки строительной отрасли был предложен президентом на волне распространения коронавирусной инфекции и показал высокий спрос со стороны граждан. В середине июля банки выдали более 200 миллиардов рублей кредитов, и правительство продолжает совершенствовать программу, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий. Ранее был повышен максимальный размер займа: до 12 миллионов для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальной России. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

"Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Новый первоначальный взнос также будет действовать в рамках "Семейной ипотеки" и "Дальневосточной ипотеки".

Ожидая дополнительный спрос на жилищные займы, правительство увеличивает общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процента, с 740 млрд до 900 млрд рублей. "Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", - заявил Мишустин.

На решение жилищных проблем граждан, лишившихся своих квартир и домов в результате чрезвычайных ситуаций, направлен новый универсальный механизм действий органов власти. Его значение, считает председатель правительства, подтверждает прошлогоднее наводнение в Иркутской области, когда из-за несовершенства правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.

Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября

Подписанное постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. "Оценка жилья будет проходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС", - рассказал Михаил Мишустин.

Документ будет формироваться по данным Единого государственного реестра недвижимости. "Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным, и самое главное - людям будет проще получить новое жилье", - заявил премьер.

На подготовку заключения комиссии отводится 20 календарных дней, после чего в течение 10 дней выпускается распоряжение о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непригодными. Если по каким-либо причинам дом не включен в сводный перечень, граждане имеют право обратиться в комиссию с заявлением на обследование жилья.

В ходе совещания премьер также сообщил о расширении списка стратегически значимых препаратов, которые должны производиться в России. Документ из 57 позиций не менялся ни разу за последние десять лет. "В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, - рассказал он. - Среди них - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России". Глава кабмина напомнил о необходимости обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов, что напрямую влияет на здоровье и жизнь людей.

Между тем

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. С 1 февраля 2020 года он установлен в размере 886,4 рубля. Постановление подписано премьер-министром. Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях - до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.