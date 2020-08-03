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03.08.2020 18:43
Рубрика: Общество

Из класса - в кассу

Учителя ждут новую систему оплаты труда
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
К 1 ноября правительство соберет предложения ведомств и Общероссийского профсоюза образования по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Планируется, что параллельно Госдума рассмотрит в осеннюю сессию правительственный законопроект, который позволит кабмину утверждать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Учителя надеются: если он будет принят, правительство повысит размеры их ставок и окладов, которые приобретут статус федеральных гарантий. А в регионах систему оплаты труда педагогов будут устанавливать, опираясь на единые для всех требования. Почему это так важно?
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Низкие оклады - одна из самых наболевших проблем для педагогов. В некоторых регионах оплата за норму учебной нагрузки учителя - три-четыре тысячи рублей. Все остальное - компенсационные и стимулирующие выплаты, которые на местном уровне начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. А в некоторых субъектах действует система баллов. Они даются за разные достижения: от побед учеников в олимпиадах до общественной работы. Чем больше баллов заработал учитель, тем больше надбавка. "Провинился" в чем-то перед директором? Заветные баллы можешь и не получить.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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И это при том, что из года в год Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляет рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70 процентов должно гарантированно идти на ставки и оклады.

- В 2020 году в сфере образования проведен очередной мониторинг оплаты труда педагогов. Данные неутешительные. Более чем в половине регионов доля ставок и окладов, то есть гарантированной части в структуре заработной платы учителей, не достигает 30 процентов, - рассказала "Российской газете" заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Более того, по нашим данным, в 80 процентах российских регионов ставки (должностные оклады) учителей за норму учебной нагрузки не достигают даже уровня федерального МРОТ.

Что это значит на практике? С одной стороны, в России средняя зарплата учителя "привязана" к средней по экономике региона. С другой, чем меньше оплата за норму учебной нагрузки - 18 часов, тем меньше учитель защищен и чаще соглашается работать с большей нагрузкой. Многие педагоги вынуждены работать на полторы-две ставки. А ведь кроме преподавательской работы в классе есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, классное руководство, бесконечные отчеты и работа с родителями...

- По экспертным данным профсоюза, средняя нагрузка учителя в России - не менее 1,7 ставки. И средняя зарплата по региону достигается за счет того, что учителя берут больше нагрузки. Как это происходит? Конец учебного года, май: директор школы объявляет вакансию, затем все лето ждет, что кто-то на нее придет. И если к сентябрю новый сотрудник так и не появился, нагрузка распределяется между педагогами, которые уже работают в школе, а вакансия закрывается, - говорит Татьяна Куприянова. - Поэтому подсчитать реальную нехватку педагогов в стране очень сложно.

В прошлом году в российских школах были открыты более 13 тысяч вакансий для учителей. Но на самом деле, как считают эксперты, нехватка может быть гораздо больше.

- "Дистанционка" показала всем, насколько важен и сложен труд учителей. Благодаря их самоотверженной работе образовательный процесс в период самоизоляции не прекращался ни на минуту, - рассуждает Татьяна Куприянова. - Поэтому поддержка учителей, так же как и врачей, должна быть первоочередной задачей. Нужно начинать разрабатывать отраслевую систему оплаты труда уже сейчас, не дожидаясь принятия закона. Готовить подзаконные акты. Тем более что есть многолетние наработки: нужно увеличивать гарантированный уровень оплаты труда учителей - а это ставки и оклады. Нужно установить на федеральном уровне четкий перечень обязательных для сферы образования компенсационных и стимулирующих выплат.

В некоторых регионах оплата за норму учебной нагрузки учителя - три-четыре тысячи рублей

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина к 1 ноября минпросвещения совместно с минтрудом, минфином, Общероссийским профсоюзом образования должны представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов. Что важно - с учетом формирования базовой ставки зарплаты педагога исходя из продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), а также с целевыми показателями уровней зарплаты педагогов, определенными в 2012 году указами президента России. Поручение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Официально

"На рассмотрении в Госдуме находится законопроект "О внесении изменений в статью 144 ТК РФ в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений". Законопроектом предлагается наделить правительство России правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера, - рассказали "Российской газете" в минтруде. - Наделение правительства этим полномочием позволит при необходимости устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли. Предварительная работа по утверждению требований к структуре заработной платы педагогических работников ведется Минпросвещения России в рамках реализации основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников, утвержденной распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 3273-р".

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ксения Колесникова
Общество Образование Экономика Работа Зарплата Правительство

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