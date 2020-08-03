Покупатели предъявили претензии застройщику элитного комплекса

И опять - пресловутый квартирный вопрос. Покупатели недвижимости в московских Хамовниках намерены отсудить у застройщика разницу в цене. Как ранее выяснили журналисты, людям пообещали одно, а по факту предоставили совсем другое.

Мраморные колонны, декоративные панно, отделка фасадов, лифтов и лестничных клеток - в рекламном буклете все это выглядело красиво и дорого. Но после фактического завершения строительно-монтажных работ жильцы обнаружили, что реальность далека от глянцевых картинок.

Как пишут СМИ, эксперт "пришел к выводу, что жилье должно было стоить на 8,3% дешевле". Эквивалентную сумму удивленные обладатели квартир потребовали с застройщика. Однако должник считает заявления необоснованными.

Напомним, речь идет об элитном комплексе Knightsbridge Private Park на 46 000 кв. м жилой площади, возведенном в самом центре Москвы в 2016 году. Заказчиком-застройщиком выступило ООО "Хлебозавод N6". Как отмечало одно солидное издание, в 2017 году было реализовано 79% квартир средней ценой $6 млн или $20 000 за 1 кв. м.

Однако в 2020 году в отношении "Хлебозавода N6" возбудили дело о несостоятельности. Заявление подало ООО "Рема" - кредитор. Компания представила документы, согласно которым в 2018 году выдала "Хлебозаводу N6" 43,8 млн руб. займа (с июля по декабрь) под 11% годовых без обеспечения. В начале 2019 года заемщик сообщил, что готов отдавать деньги только с лета и частями. Заимодавец "просудил" долг и инициировал дело о банкротстве. При этом общая сумма его требований с учетом процентов составила 51 млн руб.

"Собственники узнали, что компания-застройщик банкротится, причем есть предположение, что банкротится она, возможно, от аффилированной компании, - комментирует ситуацию управляющий партнер МКА "Правовой диалог" Елена Мовсесян, адвокат от независимых кредиторов. - Они решили обратиться в суд, чтобы за недостатки можно было получить компенсацию в виде снижения покупной цены. По факту, все нереализованные проектные решения - по общедолевой собственности".

По словам адвоката, речь может идти о недобросовестном поведении застройщика и его бенефициаров. Есть подозрение, что не выполнены внедоговорные обязательства, ликвидное имущество может быть выведено, а в реестре искусственно наращивается кредиторская задолженность перед "дружественными" кредиторами для обеспечения полного контроля над ходом процедур.

Эксперт пришел к выводу, что жилье должно было стоить на 8,3% дешевле. Эквивалентную сумму обладатели квартир потребовали с застройщика

"В рамках этого дела ставится ряд важных вопросов, - рассказывает управляющий партнер МКА "Правовой диалог", адвокат Наталья Забрудская. - Мы рассматриваем возможность реального применения положений Закона "О защите прав потребителей" для защиты прав покупателей при предъявлении ими требований к застройщику относительно недостатков вещи. Не только в отношении, скажем, квартиры, но и общего имущества МКД от произвола застройщиков в сегменте элитного жилья и категории делюкс, в пределах гарантийного срока (ст. 5 Закона)".

При этом адвокат отмечает активное процессуальное противодействие со стороны застройщика, которое выражается в обжаловании даже таких определений, порядок обжалования которых не предусмотрен действующим законодательством о банкротстве. Это объяснимо, поскольку происходящее грозит не только формированием нежелательной для застройщиков судебной практики, но и предъявлением многомиллионных требований со стороны покупателей элитной недвижимости, недовольных качеством строительства.

Очередное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Москвы 6 августа.