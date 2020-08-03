Полторы тысячи человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода

Около полутора тысяч человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода. Он начинается третьего августа. Сегодня состоятся экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории. Сдать предстоит также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Самой массовой будет сдача биологии. Отвечать на экзаменационные вопросы по предмету планируют 484 человека. Историю сдают 304, информатику - 173, литературу - 128, географию - 40 человек. Среди иностранных языков больше всего записались на английский - 356 человек", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Результаты большинства экзаменов станут известны до 16 августа. Исключение - иностранные языки. О набранных баллах на этих экзаменах участники узнают не позднее 17 августа. Всего в дополнительный период ЕГЭ сдадут более 3,5 тысяч человек, в том числе 611 жителей стран ближнего зарубежья, которым экзамены перенесли из-за закрытия границ. Наибольшее количество участников на дополнительный период зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Проверять свои знания по предметам будут по всей стране, за исключением Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов, и тех регионов, где все участники ЕГЭ-2020 сдали экзамены в июле.