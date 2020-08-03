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03.08.2020 13:26
Рубрика: Власть

Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. С 1 февраля 2020 года он установлен в размере 886,4 рубля. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях - до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории.

Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.

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