Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях - до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории.

Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.