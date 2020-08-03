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03.08.2020 10:11
Рубрика: Экономика

Предпринимательские доходы в России упали до 20-летнего минимума

Текст: Александр Проценко

Предпринимательские доходы россиян во II квартале 2020 года упали до 20-летнего минимума и обеспечили лишь 3,5% от всех доходов населения. Такими оказались экономические последствия пандемии COVID-19.

Росстат раскрыл динамику реальных доходов населения за период пандемии

Комментируя эти данные, РБК напоминает, что предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и т.д. Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян, а во втором они уже снизилась до 3,5%. Это самое низкое квартальное значение минимум с 2000 года. А в целом реальные располагаемые доходы за апрель-июнь - период, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, - снизились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года.

В денежном выражении доходы от предпринимательской деятельности составили во втором квартале около 512 млрд рублей при общем объеме денежных доходов населения в 14,6 трлн рублей, или на 300 млрд рублей меньше, чем в первом квартале 2020 года, следует из расчетов издания по данным Росстата.

При этом социальные выплаты от государства (пенсии, пособия, стипендии и др.) во втором квартале обеспечили 21,8% денежных доходов населения, что чуть меньше результата первого квартала 2020 года (22,1%), но в целом доля социальных трансфертов остается исторически высокой. Для поддержки населения во время пандемического кризиса власти повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. рублей) и ввели выплаты для семей с детьми, включая разовое пособие в июне в 10 тыс. рублей на детей с трех до 16 лет (выплату повторили в июле для детей с рождения до 16 лет).

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За этот же период, по данным официальной статистики, доходы от собственности (дивиденды, проценты по вкладам, инвестиционные доходы) по сравнению с началом года не изменились и держались во втором квартале 2020 года на уровне 4,1%.

Доля прочих доходов, куда статистика включает денежные поступления от теневой деятельности, а также денежные переводы из-за рубежа в пользу россиян, увеличилась до 5,3% после 4,4% в первом квартале 2020 года. Но это значительно меньше, чем в целом по 2019 году, когда на долю прочих доходов приходилось 12,6% денежных поступлений россиян.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития Росстат

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