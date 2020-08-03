Президент произвел два важных назначения в Следственном комитете

Два важных назначения произошли в Следственном комитете. Владимир Путин своим указом назначил Эдуарда Кабурнеева первым заместителем председателя Следственного комитета РФ.

Генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев - лицо не публичное, хотя сотрудники прокуратуры и следствия его прекрасно знают как настоящего профессионала. Кабурнеев стал замглавы Следственного комитета вместо Игоря Краснова, назначенного Генеральным прокурором РФ.

Эдуард Валерьевич - выходец из прокуратуры. Занимал руководящие должности в нескольких подразделениях столичной прокуратуры, после чего перешел на службу в Следственный комитет России.

В системе Следственного комитета работает с июля 2012 года. Прошел все ступени: с октября 2013 года руководитель Следственного управления СК России по Республике Дагестан. С марта 2017 года - руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России. На должность заместителя Председателя СК России назначен в апреле этого года Указом Президента РФ.

Эдуард Валерьевич имеет не мало ведомственных и государственных наград, среди которых нагрудный знак "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации", нагрудный знак "За безупречную службу", медаль "За верность служебному долгу", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За безупречную службу" I степени.

И еще президент России подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Николая Ущаповского заместителем председателя Следственного комитета России. Фамилия нового зама широкой публике более известна: Ущаповский расследовал, в частности, крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Указом президента Ущаповский освобожден от должности первого замначальника Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Среди других громких дел - Ущаповский занимался расследованием нападения на журналиста Олега Кашина.

А вообще-то Ущаповский до Следственного комитета трудился в милиции и прокуратуре. У него большой опыт следственной работы. С момента создания Следственного комитета перешел из Генеральной прокуратуры РФ, где был следователем, в центральный аппарат образованного ведомства.

Долгое время работал старшим следователем по особо важным делам при Председателе Следственного комитета РФ.

В списке уголовных дел, которые расследовал Николай Владимирович, много сложных и резонансных, связанных не только с крушением самолетов, но и с терактами. Он возглавлял следственную группу, которая расследовала подрыв поезда "Невский экспресс" в 2009 году. Занимался так называемой бандой "ростовских амазонок", на счету которой покушения на убийство и убийства десяти человек.

Его профессионализм, достижения по службе и в следственной работе так же отмечены высокими наградами.