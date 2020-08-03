Президент США вновь публично унизил американскую судебную систему

Президент США Дональд Трамп возмутился решением апелляционного суда отменить смертный приговор террористу Джохару Царнаеву. Тот, напомним, вместе с братом взорвал бомбу на Бостонском марафоне в 2013 году. Погибли три человека, более 200 получили ранения, в том числе тяжелые. Главу Белого дома по-человечески можно понять: в США казнят за куда меньшие по последствиям преступления. А тут, когда вина Царнаева выглядит очевидной, суд дал убийце шанс остаться в живых. В апелляционном вердикте говорится об отмене смертного приговора и передаче дела в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса.

Негодующая реакция Трампа дает адвокатам Царнаева отличный шанс сохранить жизнь своему подопечному. В условиях предвыборной поляризации Америки суды также оказались в орбите внутренних разногласий, и сегодня уже невозможно утверждать, что приговоры по громким делам выносятся без оглядки на политиков и общественное мнение. Тот же Трамп прежде неоднократно высказывал недовольство Верховным судом и публично критиковал его вердикты. Президент заявлял: суд подыгрывает его оппонентам, и в ряде случаев его слова выглядели обоснованным предположением. Вот и на этот раз может так сложиться, что, оценив негативную, во многом провокационную реакцию главы Белого дома на приговор Царнаеву, нижестоящий суд не менее демонстративно захочет "уколоть" Трампа и не станет подтверждать бостонскому террористу смертный приговор.

Казалось бы, в такой накаленной ситуации Трампу стоит сдерживать эмоции в отношении судебных решений. Но президент, напротив, демонстративно использовал несправедливый, по его мнению, вердикт в отношении Царнаева, чтобы в очередной раз унизить суд. "В Бостоне, где это животное убило столько людей во время марафона, они отправили смертный приговор обратно в нижестоящий суд, так что они будут спорить об этом еще долго. Это нелепо", - написал глава Белого дома в "Твиттере".

Трудно утверждать наверняка, имело ли решение апелляционного суда заново пересмотреть смертный приговор Царнаеву политический оттенок. Скорее, вердикт был вынесен по формальным мотивам: еще в 2018 году, когда защита Царнаева обратилась с апелляцией, она указывала на конкретные нарушения, допущенные в ходе рассмотрения дела. В числе таковых - отказ суда перенести процесс из пострадавшего от взрывов Бостона в другой город для более справедливого, менее эмоционального разбирательства. Адвокаты ссылались на убийственную "медиакартину", сложившуюся во время процесса над Царнаевым, которая неизбежно влияла на позицию присяжных. Были и другие нарушения. Например, двое присяжных до того, как их избрали в состав коллегии, отметились комментариями бостонского дела в соцсетях, где они желали Царнаеву смерти.

"Основное обещание нашей системы уголовного правосудия состоит в том, что даже худшие из нас заслуживают справедливого суда и законного наказания", - цитирует газета "Нью-Йорк таймс" судью О. Роджери Томпсона. Именно подверженность присяжных досудебной огласке и стала одной из главных причин отмены шести из семнадцати пунктов обвинения, по которым Царнаева признали виновным. Но на основании именно этих шести отмененных пунктов Царнаеву вынесли смертный приговор. Тем не менее террорист в любом случае останется в тюрьме пожизненно и, как пишут американские СМИ, вопрос лишь в том, добьется ли команда Трампа для Царнаева смертной казни.

"У вас тоже создается впечатление, что я не нравлюсь Верховному суду", - написал в "Твиттере" президент США после того, как высший судебный орган не согласился с одним из его решений по мигрантам. Причем как в том, так и в нынешнем случае в отношении Царнаева американский лидер публично продемонстрировал недоверие к судебной системе, обвинив ее в ангажированности и отсутствии политической беспристрастности.

Это выглядит обычным явлением, когда американский президент публично оказывает давление на суд, унижает его

Если бы дело происходило в других странах, то такого рода оценку деятельности судов со стороны главы государства вашингтонские политики немедленно сочли бы проявлением "диктаторского режима" и выделили деньги на защиту судебной системы от произвола. Однако критике Трампа в отношении Верховного суда в самих США никто не удивляется. Это выглядит обычным явлением, когда американский президент открыто оказывает давление на суд, унижает его, требуя, чтобы тот выносил вердикты, которые будут устраивать Белый дом. Трамп называет приговор апелляционного суда Царнаеву "нелепым" только потому, что тот не вписывается в предвыборные планы главы Белого дома и противоречит общественному мнению. А потом лицемерно удивляется, что судебная система США зеркально ему отвечает.