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03.08.2020 19:41
Рубрика: Происшествия

Присяжные рассудят

Процесс по делу двух старших сестер Хачатурян начнется в сентябре
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Мосгорсуд в понедельник на закрытом заседании удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела Крестины и Ангелины Хачатурян с участием присяжных заседателей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, дата отбора кандидатов в присяжные заседатели назначена на 31 августа. Сам отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки . Так, приглашения кандидатам в присяжные формируются на основании данных автоматизированной информационной базы. В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут в закрытом режиме из явившихся в суд кандидатов. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе девушкам меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая запрещает им в том числе общаться с журналистами и участвовать в массовых мероприятиях. Как объяснили в пресс-службе суда, эта мера пресечения будет действовать до постановления приговора либо до решения суда об ее изменении.

Что касается начала слушаний по существу по делу двух старших сестер, обвиняемых в убийстве отца, то они начнутся не раньше сентября. Дело третьей, младшей, сестры было выделено в отдельное производство и пройдет в Бутырском суде Москвы 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме коллегией из трех судей. Экспертиза признала младшую из сестер на момент совершения убийства невменяемой. Во время рассмотрения дела по существу суд решит, избежит ли она уголовного наказания и применят ли в отношении нее такую меру, как принудительное лечение.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Они не согласны с этой квалификацией. Защита настаивает на том, что девушки действовали в пределах необходимой обороны.

Отец девушек 57-летний Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

По данным следствия, три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий, а также сексуального насилия.

Происшествия Правосудие Суд Расследование дела сестер Хачатурян

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