Проект "Theatrum: Ре-Формация" объединит театры и музеи столицы

Программа "THEATRUM: Ре-Формация", которая объединила семь перформансов, созданных совместными усилиями театров и музеев столицы, пройдет в Москве с 14 по 16 августа. Организаторами акции выступили Институт театра, Образовательный проект фестиваля "Золотая маска" и Благотворительный фонд Владимира Потанина.

THEATRUM 2020 должен был состояться весной этого года, но пандемия коронавируса изменила реальность культурных проектов, поставив перед культурными институциями принципиально иные вопросы и задачи. И тогда родилась новая программа "THEATRUM: Ре-Формация".

"Возникший "на злобу дня" "THEATRUM: Ре-Формация" ставит цель помочь театрам и музеям преодолеть период возвращения к нормальной работе, приостановка которой поставила и творческие, и административные коллективы перед риском "потери формы", - рассказывает куратор проекта THEATRUM Антон Флеров. - Простой и изоляция особенно чувствителен для исполнительских жанров, но он не может не отразиться и на музейных активностях.

Каждое событие "THEATRUM: Ре-Формация" - это возможность для театров и музеев набрать форму и восстановить контакт с публикой. Это своего рода лаборатория выхода из бездействия и "возвращения" творческой формы. В течение одного уикенда - с 14 по 16 августа - публике представят семь авторских перформансов.

Кураторы программы режиссер Екатерина Василева и театровед Елизавета Спиваковская вместе с куратором проекта THEATRUM Антоном Флеровым пригласили зарубежных постановщиков в удаленном режиме сочинить проекты специально для артистов московских театров в пространствах московских музеев. Вынужденная пауза и быстро приобретенный опыт онлайн-работы сыграл всем только на руку - на призыв откликнулись яркие и буквально "звездные" художники из Швейцарии, Польши, Германии, Израиля, Австрии, Италии, Чехии, Швейцарии, России. Среди них Валентин Шварц, Сильвия Коста, Пиа Партум, Жюли Бове.

Как пояснили организаторы, почти вся подготовительная работа проводится удаленно, даже часть репетиций пройдут в онлайн-формате, зато сами представления и зрители будут более чем настоящие. Естественно, и участники, и зрители будут соблюдать все меры безопасности. Более того, авторы проектов придумали, как сделать санитарные ограничения необходимой частью перформансов.

Параллельно программе перформансов будет проведена онлайн-программа, посвященная "карантинному" искусству, изобразительным проектам, возникшим во время или в связи с изоляцией, социальной дистанцией, диджитализацией творческой деятельности. Онлайн-программа создается драматургом Екатериной Августеняк и куратором проекта Антоном Флеровым.

Онлайн-программа будет организована в форме сериала, в котором примеры "карантинного" искусства будут объединены в блоки вокруг разных сюжетов. Дискуссии и презентации, в которых примут участие российские и иностранные эксперты, будут проходить в прямом эфире, с помощью средств связи, получивших распространение во время изоляции.

Трансляция сериала будет вестись на специально созданной web-платформе theatrum-re.instituteoftheatre.ru. Там же будет размещена и полная программа перформансов THEATRUM: Ре-Формация.

Афиша программы THEATRUM: Ре-Формация

14 августа, 12:00 Музей русского импрессионизма

16 августа, 17:00 Музей русского импрессионизма

Чего ты боишься? / What Are You Afraid of?

Авторы: дуэт deufert&plischke (Германия)

Перформативную инсталляцию представляют Российский академический Молодежный театр и Музей русского импрессионизма

14 августа, 14:00, 18:00 Музей-заповедник "Царицыно"

Свидетель / The Witness

Автор: Жюли Бове (Швейцария)

Иммерсивную экскурсию представляют Театр "Практика" и Музей-заповедник "Царицыно"

14 августа, 17:00, 20:00 Музей Москва-Сити

История одиночества / Story of Loneliness

Автор: Пиа Партум (Польша)

Перформанс представляет Музей Москва-Сити

15 августа, 16:00, 19:00 Центр Вознесенского

И она найдет утешение / She Will Find Solace

Авторы: Лилах Декель-Авнери (Израиль), Татьяна Танджа (Россия), Полина Пхор (Россия)

Перформанс представляет Центр Вознесенского

15 августа, 21:00 Музей-заповедник "Царицыно", Оперный дом

Пять песен на стихи Матильды Везендонк / Wesendonck-Lieder

Авторы: Валентин Шварц (Австрия/Германия), Андреа Коцци (Австрия)

Перформанс представляют Театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова и Музей-заповедник "Царицыно"

16 августа, 13:00, 15:00 ММОМА, Петровка 25

Сон объял его дом / Sleep Has His House

Авторы: Сильвия Коста (Италия), Никола Ратти (Италия)

Перформанс представляют Электротеатр Станиславский и Московский музей современного искусства (ММОМА), Петровка 25

16 августа, 22:00, Новая Третьяковка

Сны изоляции / Dreams from Isolation

Авторы: Барбора Хоракова (Чехия/Швейцария), Ася Мухина (Россия)

Перформанс представляют Барочный консорт Tempo Restauro под руководством Марии Максимчук и Государственная Третьяковская Галерея

Справка "РГ"

Проект THEATRUM, инициированный в 2018 году Институтом театра и Благотворительным фондом Владимира Потанина, посвящен взаимодействию музеев и театра. Проведенный впервые весной 2019 года, THEATRUM оказался в центре уже начавшегося процесса сотрудничества музея и театра. С самого начала THEATRUM состоял из трех частей: лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов; фестиваля региональных и столичных проектов, созданных на стыке музейных и театральных практик; деловой программы.