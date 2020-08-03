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03.08.2020 23:03
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о наградах за вклад в переход к цифровому вещанию

Текст: Татьяна Замахина

Работники сферы телекоммуникаций получат госнаграды за вклад в осуществление перехода к цифровому вещанию. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Фото: iStock
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Награды и почетные звания присуждены представителям этой сферы по всей стране. Всего в списке порядка 300 фамилий.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко. Ордена Александра Невского удостоились полномочный представитель главы РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко и первый заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук.

Федеральные телеканалы, входящие в первый и второй мультиплексы, переходили на цифровое ТВ в несколько этапов. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает десять телеканалов.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Переход на цифровое телевидение

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