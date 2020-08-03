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03.08.2020 22:25
Рубрика: Власть

Техника на высоте

Владимиру Путину назвали сроки первых полетов сразу двух новых российских самолетов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на рабочей встрече с главой государства по его просьбе рассказал о планах компании - в частности, доложил работе над новинками. В этом году предстоит ряд новых премьер самолетов, сообщил глава ОАК.
Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о гражданских и военных новинках отечественного авиапрома. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о гражданских и военных новинках отечественного авиапрома. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о гражданских и военных новинках отечественного авиапрома. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Начиная встречу, Владимир Путин напомнил, что принят план развития ОАК до 2035 года. Корпорация, отметил он, объединяет несколько крупных авиастроительных компаний России. "Хотел от вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий, - обратился президент к собеседнику, - и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам". Отдельно глава государства остановился на региональном самолете Ил-114-300. "Его мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах Российской Федерации", - напомнил Путин и попросил рассказать детали о подготовке машины к выпуску.

Фото: www.irkut.com
Пассажирский МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

Слюсарь заявил, что "самолет уже собран" и проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. "Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском", - сообщил глава ОАК. Ил-114-300 рассчитан на 68 пассажиров, его скорость составит 500 км/ч, уточнил он. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год. "Машина крайне востребованная, машина очень нужна, как раз в труднодоступных регионах, - сообщил Слюсарь. - Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет старые "ильюшинские" самолеты". Докладчик также уточнил, что аппарат является всепогодным, может использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы. На авиазаводе в Луховицах планируется производить до 12 таких самолетов в год.

Больше пассажиров - до 211 - сможет вместить новый самолет МС-21-300. Как рассказал Слюсарь, он совершит первый полет с отечественными двигателями ПД-14 до конца нынешнего года. "В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки", - уточнил он. При этом МС-21-300 сможет поставляться заказчикам как с российскими, так и с зарубежными двигателями.

Еще одна "премьера", которая ожидается в ближайшее время, - модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95 МСМ. Он совершит первый испытательный полет до конца августа этого года, доложил глава корпорации. По его словам, машина полностью обновлена, усовершенствованию подвергся даже планер самолета. "Мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера, - уточнил он. - Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами". Таким образом, боевые возможности Ту-95 МСМ "ровно в два раза выросли после этой модернизации", заявил Слюсарь. После первого полета испытания продолжатся - как и последующая модернизация всего парка стратегических ракетоносцев.

Наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас ее покупают

Глава ОАК рассказал и о проблемах военно-технического сотрудничества. По его словам, некоторые иностранные государства прибегают к недобросовестной конкуренции, чтобы помешать продвижению истребителя Су-35 на зарубежные рынки. "Используют прямое давление - и политическое, и санкционное, и персонализированное, - сказал Слюсарь. - Но мы уверены: наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас покупают технику".

Тем временем

Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры для охр аны Байкала при строительстве железных дорог. Продумать их вместе с экологами должны РЖД и правительство Иркутской области в срок до 31 августа. Ранее с просьбой о таком поручении к главе государства обратился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, президент в срок до 21 августа поручил кабмину определить объем и стоимость работ по изоляции загрязненных объектов на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Уточняется, что они подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. Также предстоит выделить деньги из федерального бюджета на выполнение работ. При этом загрязненные земли в Усолье-Сибирском надо передать Иркутской области в срок до 30 сентября.

Власть Работа власти Госуправление Президент Компании Авиация ОАК Лайнер МС-21

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