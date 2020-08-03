По шести набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской - прошел 7-й Московский полумарафон.

Победу праздновали бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5000 метров Ринас Ахмадеев, полгода тренировавшийся в Кении (1 час 4 минуты и 24 секунды), и чемпионка Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина, которая к тому же установила рекорд трассы у женщин (1:10.29).

Впервые на старт официального полумарафона вышел олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Он преодолел дистанцию в комфортном темпе за 1:25,52, не гнался за результатом, а преследовал другие цели.

- Хотел поддержать ребят - как профессионалов, так и любителей - в тяжелой ситуации, в которой находится наша легкая атлетика, - приводит слова Борзаковского rusathletics.info. - Ребята-победители пробежали неплохо, оказались в приличной форме, с учетом того, что в условиях пандемии подготовка получилась поломанной. Посмотрим, что будет в сентябре.