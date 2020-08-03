Новости

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 01:20
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал 00:44
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных 00:21
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.08.2020
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 02.08.2020
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 02.08.2020
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 02.08.2020
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 02.08.2020
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 02.08.2020
СК завел дело по факту падения легкомоторного самолета под Калининградом 02.08.2020
Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 02.08.2020
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 02.08.2020
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 02.08.2020
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 02.08.2020
Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом 02.08.2020
Первый международный рейс вылетел из Пулково после снятия запретов 02.08.2020
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 02.08.2020
В Москве провалился проспект Маршала Жукова 02.08.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 02.08.2020
Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр 02.08.2020
В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек 02.08.2020
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 02.08.2020
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 02.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Бегом быстрее

В Москве установили рекорд полумарафона
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
По шести набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской - прошел 7-й Московский полумарафон.

Победу праздновали бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5000 метров Ринас Ахмадеев, полгода тренировавшийся в Кении (1 час 4 минуты и 24 секунды), и чемпионка Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина, которая к тому же установила рекорд трассы у женщин (1:10.29).

Фото: РИА Новости
Сергей Шубенков: Двигаться вперед заставляет олимпийское золото

Впервые на старт официального полумарафона вышел олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Он преодолел дистанцию в комфортном темпе за 1:25,52, не гнался за результатом, а преследовал другие цели.

- Хотел поддержать ребят - как профессионалов, так и любителей - в тяжелой ситуации, в которой находится наша легкая атлетика, - приводит слова Борзаковского rusathletics.info. - Ребята-победители пробежали неплохо, оказались в приличной форме, с учетом того, что в условиях пандемии подготовка получилась поломанной. Посмотрим, что будет в сентябре.

В регионах Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
"Вектор" планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Появились фотографии новой формы "Спартака" и "Зенита"
Юлия Липницкая впервые показала свою дочь