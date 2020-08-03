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Рубрика: Общество

Бегом от старости

"Московское долголетие" возобновляет занятия
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
Кружки и секции программы "Московское долголетие" возобновили работу. В минувшие выходные пенсионеры встретились на первых занятиях после четырех месяцев разлуки. Теперь им обещают каждую неделю насыщенную программу - более 200 мероприятий по всему городу, но пока только на свежем воздухе. Что нового ждет в проекте уставших от изоляции бабушек и дедушек?

Во всех районах вновь открыто около 300 площадок, на которых будут проводиться бесплатные уроки. Пенсионеров приглашают в парки, скверы и городские дворы. Одними из первых выходят в свет любители скандинавской ходьбы, которые для себя считают ее бегом: от инсульта и больной спины. "Будем ходить два раза в неделю - во вторник и четверг в Саду имени Баумана, - рассказала Майя Сауловна Табачникова. - Наконец, мы сможем нормально заниматься и общаться. Чтобы держать себя в форме во время самоизоляции, мне приходилось выходить на зарядку в подъезд. По лестнице я спускалась на восемь этажей, а затем на три этажа поднималась". Между прочим, первого мая москвичка отметила 91-й день рождения!

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"Чтобы минимизировать негативные последствия самоизоляции и быстрее вернуться к привычному образу жизни, врачи-геронтологи рекомендуют заниматься спортом на свежем воздухе, больше общаться со своими единомышленниками", - рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Гимнастика, танцы, цигун, йога, пилатес возвращаются в жизнь активных москвичей старшего возраста. А кроме этого, на свежем воздухе будут проходить творческие занятия по рисованию, пению, иностранным языкам, шахматам.

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