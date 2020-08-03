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03.08.2020 12:52

На Нововоронежской АЭС оптимизируют работу с подрядчиками

На Нововоронежской АЭС началась реализация программы "Развитие системы управления безопасности работ подрядных организаций". Согласно международным требованиям персонал подрядных организаций, выполняющий работы на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) должен соблюдать такие же стандарты производственной безопасности и охраны труда, как персонал атомной станции. Первое совещание, в рамках реализации программы, прошло при участии руководства НВАЭС и 14 крупнейших подрядных организаций, которые в данный момент ведут работы на Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Старт к реализации программы подразумевает проведение комплексного анализа системы управления безопасностью работ подрядных организаций, выстраивание основных процедур и алгоритмов управления безопасностью на всех этапах цикла работы Нововоронежской АЭС с подрядными организациями.

"Количество работников подрядных организаций соизмеримо с численностью персонала атомной станции. Только в этом году при заключении договоров, возможность выполнения безопасной работы подтвердили 43 подрядные организации. Зачастую их помещения находятся рядом с помещениями персонала Нововоронежской АЭС, но соблюдение правил и стандартов охраны труда в них отличаются. Персонал подрядных организаций выполняет важные для безопасности НВ АЭС пусконаладочные и ремонтные работы. Требования руководства атомной станции о неукоснительном соблюдении всех норм и правил логично и показывает высокий уровень приверженности культуре безопасности", - отметила на совещании начальник отдела охраны труда НВАЭС Лилия Кутергина.

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
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В начале подрядные организации тщательно ознакомятся с существующими стандартами и выскажут свои предложения. Далее будут назначены ответственные лица, разработана дорожная карта, намечены совместные обходы. По итогам составят рейтинг подрядных организаций с оценкой положительных изменений.

"Мы будем принимать активное участие в реализации программы. Сейчас нам важно четко определить какие есть недостатки и устранить их. Совместно мы обязаны сделать так, чтобы Нововоронежская АЭС, подрядные и субподрядные организации стали образцом и примером для других предприятий отрасли", - отметил руководитель "Нововоронежатомтехэнерго" Степан Константинов.

Реализация программы рассчитана до 2021 года. После окончания, системные наработки будут использованы при подготовке к международной миссии ОSАRТ МАГАТЭ, которая в 2023 году впервые на российских АЭС пройдет одновременно на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС - № 4 и № 6.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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