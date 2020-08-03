Нарколаборатория обнаружена после пожара в частном доме в Домодедово

Пожар в доме в селе Никитское, что в городском округе Домодедово, произошел из-за несоблюдения мер противопожарной безопасности. А не соблюдал их хозяин дома, создавший у себя в жилище настоящую нарколабораторию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что растения, по внешним признакам схожие с коноплей, обнаружили сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара в частном домовладении. На место происшествия были вызваны полицейские. После этого сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово и был задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотика и культивировании наркосодержащих растений.

Татьяна Петрова рассказала, что на территории участка был обнаружен и опрошен ранее судимый 32-летний житель города Москвы. Мужчина пояснил, что в доме создал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он приобрел каркасные термобоксы, горшки для высадки растений, зерна конопли, специальное оборудование для освещения и капельного полива, удобрения для повышения урожайности и вентиляторы.

Оперативники обнаружили 25 горшков с коноплей и пакет с марихуаной, что подтверждается химическим исследованием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 228 и 231 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.