Названы московские парки, где чаще нападают клещи

За минувшую неделю в Москве зафиксировано 25 случаев укусов клещей, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что клещи кусали людей в Серебряном бору, парках "Лосиный остров" и "Сокольники", природном комплексе Зеленограда и на дачных участках в Новой Москве. Однако чаще всего горожане обращаются к врачам из-за укусов, случившихся за пределами столицы - в Подмосковье и других регионах страны.

Для профилактики клещевого энцефалита, напоминают в Роспотребнадзоре, в московских поликлиниках делают бесплатные прививки. С января этого года привились 14 955 человек, из них - 6 628 детей.