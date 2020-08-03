Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи"

Новый проект запускает Останкинская телебашня. С 7 августа она будет показывать на своем медиафасаде пожелание "Спокойной ночи, Москва!"

По данным пресс-службы, надпись будет демонстрироваться в виде видеооткрытки с видами города: Московским кремлём, Большим театром, памятниками ВДНХ, парками и другими знаковыми обьектами. На видеооткрытке примерно каждые пять секунд будет падать звезда, и можно будет загадать заветное желание.

- Останкинская телебашня хочет основать добрую городскую традицию, добавить городу доброжелательности и спокойствия, - рассказали в пресс-службе.

Увидеть пожелание можно будет ежедневно с 7 августа с 22:00 до 2:00.