Пассажиропоток в российских аэропортах в июне вырос в три раза к маю

Пассажиропоток в российских аэропортах в июне 2020 года вырос к маю почти в три раза, следует из данных Росавиации.

В июне было обслужено 5,7 миллиона пассажиров, тогда как в мае - 1,9 миллиона.

На международных рейсах в июне было обслужено 69 тысяч пассажиров против 49 тысяч в мае, то есть перевозки выросли в 1,4 раза. На внутренних рейсах количество обслуженных пассажиров выросло в три раза с 1,8 до 5,6 миллиона человек.

Больше всего пассажиров в июне обслужили столичные аэропорты: Домодедово - 716,8 тысячи человек, Шереметьево - 612 тысяч, Внуково - 470,9 тысячи человек. В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) обслужили 435 тысяч пассажиров.

Среди региональных аэропортов лидирует аэропорт Толмачево в Новосибирске - 254,9 тысячи человек. На втором месте аэропорт Пашковский в Краснодаре - 135,4 тысячи пассажиров, на третьем - Кольцово в Екатеринбурге - 132,7 тысячи пассажиров.

При этом, по сравнению с январем 2020 года количество пассажиров, обслуженных во всех аэропортах, снизилось почти в три раза - с 15,4 миллиона человек до 5,7 миллиона.