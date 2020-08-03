Петр Бирюков: Участок Тверской улицы ремонтируют более 2,2 тыс. рабочих

В работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы задействованы более 2,2 тыс. человек и 1, 35 тыс. единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время посещения ремонтируемого участка дороги.

"В настоящее время проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка, в них в общей сложности принимают участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники", - отметил Петр Бирюков.

Замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Он напомнил, что опробовали эту технологию четыре года назад, когда укладывали асфальт на Тверской улице, метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходят в несколько этапов. Вначале провели фрезерование асфальтобетонного покрытия. Затем отремонтировали бордюрный камень: из трех тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров.

После установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Откроют закрытый участок улицы для движения утром 5 августа.