Росгвардия прокомментировала инцидент в парке Горького в День ВДВ

Конфликт, как обычно это бывает в такие дни, начался по опять же привычной причине - пьяному бывшему десантнику сделали замечание, посоветовав "вести себя скромнее". Бывший гвардеец обиделся и ударил росгвардейца-срочника. За что получил резиновой палкой от омоновца. На помощь десантнику пришли его товарищи, на помощь росгвардейцам - их сослуживцы. В общем, слово за слово…

Однако, как сообщили в Росгвардии, массовой драки не было - усилиями росгвардейцев и полицейских ее удалось предотвратить. Причем, как подчеркнули собеседники корреспондента "РГ", празднующих десантников в основном убеждали словом, а не силовыми методами. И это помогло. Пострадавших тоже не было, если не считать ссадин у некоторых участников потасовки.

Были задержаны четверо участников конфликта. Но вскоре их всех отпустили.