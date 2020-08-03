Собянин: Дублер Филевского канализационного канала введут в строй в октябре

Дублер Филевского канализационного канала будет сдан в эксплуатацию предстоящей осенью. Сейчас он готов уже на 85 процентов, доложил гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко мэру Москвы Сергею Собянину, который приехал сегодня посмотреть ход работ. По его словам, 15 сентября будет запущен первый участок - это примерно 30 процентов канала, а весь он - уже в октябре.

Глава города рассказал журналистам, что большая коммунальная стройка, которая кипит сегодня на Шелепихинской набережной, имеет очень важное значение для города. Во-первых, канал обеспечит инфраструктурой запад и северо-запад столицы. Построенный еще в 1973 году, Филевский канал - главная артерия водоотведения не только для этой части Москвы, но и Красногорска, Химок и других городов Подмосковья. Новый канал строится из стеклопластиковых труб, отвечающих современным требованиям эксплуатации канализационной системы города.

Сейчас его роль возрастает еще больше по двум причинам. Впереди - реконструкция самой Шелепихинской набережной, которая будет продлена дальше к районам новой застройки. Кроме того, в ее створе пройдет Северный дублер Кутузовского проспекта. "Это одна из крупнейших дорожных строек столицы, призванная разгрузить Кутузовский проспект", - напомнил Сергей Собянин. Новая шестиполосная магистраль (по три полосы движения в каждую сторону) пройдет от Московского международного делового центра Москва-Сити и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее соединится с дублером федеральной трассы М-1 "Беларусь" - платной скоростной дорогой "Северный обход Одинцово", выходящей на Минское шоссе. Ее появление улучшит транспортное сообщение для свыше 700 тысяч москвичей - жителей Пресненского, Дорогомиловского, Можайского районов, а так же Фили-Давыдково, Кунцево и Филевского парка. Случится это, как планируют московские власти, в 2022 году.

Строится эта трасса московскими властями на концессионной основе. Сейчас генподрядчик ведет общестроительные работы и перекладку инженерных коммуникаций. Подключился к обновлению сетей и город с тем, чтобы, в частности, вывести Филевский канал за пределы границ будущей магистрали и обезопасить его конструкции от резкого увеличения нагрузки, когда здесь вырастет поток транспорта.