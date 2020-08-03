Новости

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 01:20
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал 00:44
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных 00:21
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.08.2020
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 02.08.2020
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 02.08.2020
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 02.08.2020
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 02.08.2020
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 02.08.2020
СК завел дело по факту падения легкомоторного самолета под Калининградом 02.08.2020
Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 02.08.2020
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 02.08.2020
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 02.08.2020
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 02.08.2020
Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом 02.08.2020
Первый международный рейс вылетел из Пулково после снятия запретов 02.08.2020
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 02.08.2020
В Москве провалился проспект Маршала Жукова 02.08.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 02.08.2020
Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр 02.08.2020
В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек 02.08.2020
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 02.08.2020
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 02.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 00:20
Рубрика: Общество

Не один на один с болью

Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
Паллиативная помощь в Москве постепенно станет одной из лучших в мире. Такое заявление сделал мэр Сергей Собянин, осмотрев ход капитального ремонта нового корпуса Центра паллиативной помощи на северо-востоке столицы. Главе города доложили, что это здание будет готово осенью и уже осенью там появятся пациенты. Еще четыре корпуса откроют в следующем, 2021 году. Мэр напомнил: "За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей".

В такой помощи в столице ежегодно нуждаются порядка 60 тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей. Главным звеном системы паллиативной помощи стал Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, созданный в 2015 году на месте бывшей ГКБ N 11, которая прежде специализировалась на медпомощи неизлечимо больным. В 2017 году в его состав вошел Первый московский хоспис имени Миллионщиковой с его восемью филиалами в разных округах города. Помимо них, еще 1120 паллиативных коек развернуты на базе десяти городских многопрофильных больниц. В 2019 году к ним добавилась негосударственная Центральная больница Святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви. Для оказания паллиативной помощи больным на дому создано 16 выездных патронажных служб. Они могут без госпитализации помочь избавить пациента от боли, так как в укладке их врачей есть наркотические и психотропные препараты. Одна бригада так и называется: обезболивания, она работает круглосуточно. Врачи научат близких больного правильно ухаживать за пролежнями и опухолями, а при необходимости организуют постоянный медицинский пост у его постели.

В паллиативной помощи ежегодно нуждаются порядка 60 тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей

Сейчас в стационаре Центра паллиативной помощи на улице Двинцев, который посетил глава города, развернуты 200 коек, все они пока размещаются в одном корпусе. После завершения капитального ремонта соседнего корпуса коечная мощность стационара не увеличится, просто у пациентов и их родных появятся более комфортные условия в двух зданиях - по 100 коек в каждом. В корпусе, который готовится к открытию, будут обустроены удобные палаты на одного - четырех человек с санузлом, подъемниками для перемещения маломобильных пациентов, многофункциональными кроватями с электроприводом, которые позволят больным максимально долго обходиться без посторонней помощи. Для пациентов, которые не могут дышать самостоятельно, предусмотрено отделение, оборудованное системой подачи кислорода.

Что изменится при оказании паллиативной помощи в РФ

Оборудуют там и кабинеты УЗИ и ЭКГ. Закупят передвижной рентген-аппарат, чтобы проводить необходимые обследования в любом корпусе, без перевозки беспомощных пациентов из здания в здание. Через широкие выходы на первом этаже пациентов можно будет беспрепятственно вывозить на улицу и для прогулок в сквере. Это можно будет делать даже на кроватях и колясках. Еще на первом этаже разместятся кафе и столовая для пациентов, на втором - столовая для персонала.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
"Вектор" планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года