Паллиативная помощь в Москве постепенно станет одной из лучших в мире. Такое заявление сделал мэр Сергей Собянин, осмотрев ход капитального ремонта нового корпуса Центра паллиативной помощи на северо-востоке столицы. Главе города доложили, что это здание будет готово осенью и уже осенью там появятся пациенты. Еще четыре корпуса откроют в следующем, 2021 году. Мэр напомнил: "За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей".

В такой помощи в столице ежегодно нуждаются порядка 60 тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей. Главным звеном системы паллиативной помощи стал Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, созданный в 2015 году на месте бывшей ГКБ N 11, которая прежде специализировалась на медпомощи неизлечимо больным. В 2017 году в его состав вошел Первый московский хоспис имени Миллионщиковой с его восемью филиалами в разных округах города. Помимо них, еще 1120 паллиативных коек развернуты на базе десяти городских многопрофильных больниц. В 2019 году к ним добавилась негосударственная Центральная больница Святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви. Для оказания паллиативной помощи больным на дому создано 16 выездных патронажных служб. Они могут без госпитализации помочь избавить пациента от боли, так как в укладке их врачей есть наркотические и психотропные препараты. Одна бригада так и называется: обезболивания, она работает круглосуточно. Врачи научат близких больного правильно ухаживать за пролежнями и опухолями, а при необходимости организуют постоянный медицинский пост у его постели.

В паллиативной помощи ежегодно нуждаются порядка 60 тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей

Сейчас в стационаре Центра паллиативной помощи на улице Двинцев, который посетил глава города, развернуты 200 коек, все они пока размещаются в одном корпусе. После завершения капитального ремонта соседнего корпуса коечная мощность стационара не увеличится, просто у пациентов и их родных появятся более комфортные условия в двух зданиях - по 100 коек в каждом. В корпусе, который готовится к открытию, будут обустроены удобные палаты на одного - четырех человек с санузлом, подъемниками для перемещения маломобильных пациентов, многофункциональными кроватями с электроприводом, которые позволят больным максимально долго обходиться без посторонней помощи. Для пациентов, которые не могут дышать самостоятельно, предусмотрено отделение, оборудованное системой подачи кислорода.

Оборудуют там и кабинеты УЗИ и ЭКГ. Закупят передвижной рентген-аппарат, чтобы проводить необходимые обследования в любом корпусе, без перевозки беспомощных пациентов из здания в здание. Через широкие выходы на первом этаже пациентов можно будет беспрепятственно вывозить на улицу и для прогулок в сквере. Это можно будет делать даже на кроватях и колясках. Еще на первом этаже разместятся кафе и столовая для пациентов, на втором - столовая для персонала.