Собянин поздравил Дмитрия Савичева с 400 баллами на ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Дмитрия Савичева - выпускника Бауманской инженерной школы № 1580, набравшего на ЕГЭ максимальное количество баллов - 400. Дмитрий сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. И по каждому предмету он получил по 100 баллов.

Столичный школьник набрал максимальное количество баллов по итогам сдачи четырех предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава столицы, где написал: "400 баллов за #ЕГЭ! Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы №1580 показал просто выдающийся результат". По словам мэра еще один выпускник этой школы - Юрий Петряев - набрал 397 баллов. И столько же у Веры Цуркис из школы №1568. "Ребята, поздравляю вас и наставников! Представляю, сколько труда и таланта вы вложили в учебу", - написал мэр.

Он отметил, что в целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение. 563 человека получили за четыре экзамена свыше 370 баллов. "Желаю удачи всем выпускникам этого нелегкого года! Пусть все сложится, как вы мечтали", - заключил Собянин.