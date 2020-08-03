Спасатели завершили дежурство в аэропортах Москвы

Спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы завершили дежурство в аэропортах столицы. По данным пресс-службы департамента, за четыре месяца спасатели встретили 1203 рейса с 82500 пассажирами, вернувшимися из-за рубежа.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, спасатели дежурили в аэропортах с 25 марта по 1 августа 2020 года для предотвращения распространения коронавируса и проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. В связи с поэтапным снятием ограничений в столице и возобновлением международного авиасообщения с 1 августа 2020 года, 27 спасателей закончили круглосуточное дежурство в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском и убыли для выполнения задач в Пожарно-спасательный центр Москвы. Кроме того, специалисты Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы, ранее обрабатывающие анкетные данные прибывших из-за границы людей, завершили данную работу и приступили к реализации своих повседневных задач.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропортах с 1 августа 2020 года продолжают сотрудники Роспотребнадзора.

Напомним, что столица постепенно возвращается к повседневной работе. С 1 августа 2020 года стало можно посещать театры, концертные залы и кинотеатры, проводить спортивные мероприятия с заполнением до 50% залов и трибун. Возобновляется работа секций и кружков, гостиниц, отелей, санаториев и функционирование образовательных учреждений. Также запланировано поэтапное восстановление международного авиасообщения.