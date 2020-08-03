Стала известна дата открытия Skypark Moscow на Воробьевых горах

8 августа в Москве открывается новая воздушная трасса - аттракцион Zipline (зиплайн) нового Skypark Moscow. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Новый аттракцион свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Воздушная трасса от Воробьевых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", составила 700 метров с перепадом в 50 метров. Аттракцион сможет развивать скорость до 60 км/час.

Как сообщили в пресс-службе, помимо нового аттракциона в составе Skyparkв Москве на Воробьевых горах будут уникальные высотные аттракционы AJHackettInternational, доступные для всей семьи активности - троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.

Зиплайн (Zipline) - развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. На нем можно летать детям от 10 лет, но обязательно в присутствии родителей или совершеннолетних опекунов. Весовые ограничения: на полет допускаются люди, вес которых находится в диапазоне от 40 до 110 кг.

Напомним, что первый Skypark был открыт в Сочи в 2014 году и за 6 лет своего существования принял более 1 миллиона посетителей.