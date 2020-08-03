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03.08.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

Тульский полицейский с сыном погибли в ДТП

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Вечером 29 июля в Суворовском районе недалеко от села Березово произошло лобовое столкновение внедорожника Nissan X-Trail и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель внедорожника пошел на обгон на подъеме и, не успев завершить маневр, столкнулся со второй иномаркой, в которой ехала семья участкового уполномоченного межмуниципального отдела МВД России "Суворовский" Игоря Кондрашкина.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В результате водитель Volkswagen скончался на месте до приезда врачей. Его сыновья - 7 и 11 лет - были в тяжелом состоянии доставлены вертолетом санавиации в детскую областную больницу. По словам и.о. главврача Суворовской центральной районной больницы Александра Панькова, у младшего мальчика была остановка сердца, его удалось реанимировать.Супруга полицейского в тяжелом состоянии также была госпитализирована. В больнице находится и водитель второй иномарки.

31 июля в Суворове прошли похороны погибшего Игоря Кондрашкина. Ему было 33 года, в полиции он прослужил более шести лет, за это время имел семь поощрений, сообщили в УМВД по региону. 1 августа стало известно, что младший мальчик скончался в больнице, второй находится в одной из столичных клиник. Их мама пока в тяжелом состоянии, но уже пришла в сознание, сообщили в минздраве региона.

Расследованием уголовного дела по ДТП, в котором разбилась семья полицейского, занимается управление СК России по Тульской области. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает сайт ведомства.

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

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