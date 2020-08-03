Тверскую улицу перекроют для проведения ремонта

С 00.00 3 августа по 24.00 4 августа полностью закроют для поезда транспорта участок Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка. На участке протяженностью 1,3 км будет проведен ремонт полотна.

В соцсетях не раз поднималась тема качества асфальта на Тверской, особенно после проведения репетиций и парада военной техники. Как объясняют столичные власти, дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило до сих пор эксплуатировать дорожное полотно без ремонта.

"Специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о его необходимости, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Летнее время выбрано не случайно, сейчас трафик движения ниже, чем в другое время года".

Проводить работы будут снова по технологии укладки "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Автомобилистам придется выбирать маршруты объезда закрытого участка лишь двое суток.