Тверскую улицу перекроют для проведения ремонта

В соцсетях не раз поднималась тема качества асфальта на Тверской, особенно после проведения репетиций и парада военной техники. Как объясняют столичные власти, дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило до сих пор эксплуатировать дорожное полотно без ремонта.
"Специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о его необходимости, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Летнее время выбрано не случайно, сейчас трафик движения ниже, чем в другое время года".
Проводить работы будут снова по технологии укладки "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Автомобилистам придется выбирать маршруты объезда закрытого участка лишь двое суток.