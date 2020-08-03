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03.08.2020 09:59
Рубрика: Общество

В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап

Текст: Любовь Проценко

В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап в современных комплексах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- В условиях пандемии появился отложенный спрос на услуги по контролю и проверке состояния здоровья горожан. Сегодня большинство медицинских учреждений вернулись к нормальной работе, и мы в полном объеме запускаем плановую медпомощь, включая диагностическую. Мы не останавливаемся, все время ищем новые технологии и способы, которые позволяют горожанам контролировать основные параметры своего здоровья удобно, быстро и без лишних затрат. Поэтому мы запускаем два новых пилотных проекта на базе центров госуслуг. Первый проект - современные диагностические комплексы, которые позволяют достаточно быстро в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья. Комплексы будут работать в 10 офисах "Мои Документы". Второй проект - это роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья и на основании искусственного интеллекта дать москвичам рекомендации по ведению здорового образа жизни. Они появятся в трех флагманских центрах госуслуг. Если новые сервисы будут востребованы горожанами, будем внедрять их и в других офисах "Мои Документы".

Пройти диагностику можно начиная с сегодняшнего дня. Сделать это легко самостоятельно и бесплатно, результаты исследований поступят в вашу электронную медицинскую карту. А в трех флагманах "Мои Документы" специальный робот-диагност поможет посетителям измерить базовые показатели состояния организма, он же даст рекомендации по ведению здорового образа жизни. Пилотные проекты в сфере здравоохранения в центрах госуслуг реализуются в рамках программы "Здоровая Москва".

В программу проверки входят: определение состава тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, анализ выдыхаемого воздуха и измерение артериального давления. Кроме того, горожане смогут измерить свой пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Если прибор фиксирует нарушение ритма - это сигнал, чтобы пройти дальнейшую диагностику для определения вида мерцательной аритмии. Все оборудование просто и понятно в использовании. Сейчас современные диагностические комплексы расположены в офисах "Мои Документы" в десяти округах.

Робот-диагност измерит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека, а также узнает возраст, рост и вес. На основе полученных данных он составит рекомендации, например, по снижению веса или отказу от курения.

Фото: istockphoto.com
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По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма. Дополнительно к нему москвичи могут получить индивидуальные рекомендации.

Главная цель нововведений - помочь москвичам следить за своим здоровьем. Важно своевременно выявить возможные риски и предупредить уязвимость организма.

Напомним, в январе 2018 года во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО открылся первый медицинский кабинет "Мое здоровье". Впоследствии такие же кабинеты появились во флагманах ЮЗАО и ЮАО. Сервис предоставляет четыре направления обследований - "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание". Программы пользуются большой популярностью у горожан.

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