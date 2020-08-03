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03.08.2020 17:23

В Калуге обсудили ремонт дорог и ликвидацию разрытий

3 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании с руководителями подразделений городской управы. На совещании рассматривался ход реализации в Калуге проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, завершены работы на трех объектах: Одоевское шоссе, улица Большевиков и улица Космонавта Комарова. Продолжается ремонт 14 дорог, в том числе улиц Луначарского, Горького, Энгельса, Московской, Вилонова, Салтыкова-Щедрина и Воскресенской.

Заменено 1120 погонных метров теплосетей и 15 км. сетей водоснабжения, 250 канализационных колодцев перенесено с проезжей части на зеленую зону.

Фото: Калужская городская дума
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"В городе ведутся масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети, - отметил Александр Иванов. - К сожалению, они сопряжены с определенными неудобствами для жителей. Вместе с тем качество и организация ремонта явно выше, чем в прошлом году, но есть и недочеты. От жителей улицы Луначарского поступают жалобы на незавершенный ремонт съездов".

По словам Александра Шпиренко, ремонт съездов на улице Луначарского выполнен на 80% и вскоре будет завершен.

Глава городского самоуправления затронул и вопрос ликвидации разрытий.

"На улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Марата было вскрыто качественное дорожное полотно, - сообщил Александр Иванов. - Разрытие не устранено уже более двух недель, оно лишь засыпано щебнем, тротуар засыпан песком. Необходимо принять срочные меры для восстановления асфальтового покрытия и тротуара".

Вопрос взят на контроль управлением городского хозяйства.

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