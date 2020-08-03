В Москве воздух к среде прогреется до +25 и выше

В столичном регионе под действием антициклона начинает улучшаться погода. Так, сегодня воздух прогреется до +23 градусов, а к среде выше +25. А у дождей большую часть недели будет передышка.

По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня в столичном регионе максимально воздух прогреется до +24 градусов, в столице - до +23. При переменной облачности осадков не ожидается. В вечерние часы будет не ниже +15. Ветер в порывах до 10 м/с западного направления. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.

- Начало недели порадует жителей столичного региона теплой для августа погодой без дождей, при этом содержание кислорода будет в пределах нормы, - сказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. - Самым теплым днем, по нашим расчетам, станут среда и четверг, когда воздух прогреется в дневные часы до +25 и выше градусов.