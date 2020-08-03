Новости

Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 16:50
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию 16:49
Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм 16:37
Пассажиропоток в российских аэропортах в июне вырос в три раза к маю 16:33
Консул РФ рассказал о беседе с задержанными в Беларуси россиянами 16:26
В Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа 16:23
Собянин: Дублер Филевского канализационного канала введут в строй в октябре 16:07
На Ямале из найденных останков собрали череп мамонта 15:59
Марат Хуснуллин: Банки выдали более 100 тысяч кредитов по ипотеке под 6,5% 15:51
В профсоюзе "Учитель" поддержали отмену обязательного ЕГЭ по инязу 15:38
Спецназ обезвредил киевского террориста 15:33
Стал известен бюджет "Спартака" на новый сезон 15:28
На танке "Армата" решили проблемы с двигателем и тепловизорами 15:24
Глава ВОЗ: Идеальное лекарство от коронавируса может не появиться никогда 15:22
Стала известна дата открытия Skypark Moscow на Воробьевых горах 15:09
На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки 15:01
По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело 14:55
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2" 14:52
Замдиректора ФСИН назначен бывший главный полицейский Москвы 14:42
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 14:31
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана 14:22
Нижегородского следователя будут судить за гибель человека 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 17:09
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году

Текст: Сергей Бабкин

Предполагаемого убийцу двоих московских милиционеров задержали спустя 25 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГСУ СК столицы.
СК рассказал о доказательствах вины арестованного Сергея Фургала

Резонансное преступление было совершено в 1995 году около дома на Булатниковском проезде на юге Москвы. Двоих сотрудников вневедомственной охраны задержали в автомобиле "ВАЗ". Было возбуждено уголовное дело, однако длительное время подозреваемого задержать не удавалось. Однако недавно благодаря работе следователей, сотрудников угрозыска и криминалистов преступление раскрыли. По данным источников, 2 августа был задержан некий Олег Бабаев, член одной из крупнейших криминальных группировок.

В 1995-м подозреваемый уехал за границу, где попал в тюрьму за другое преступление. Сейчас ему предстоит ответить за расстрел милиционеров, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Спецназ обезвредил киевского террориста
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов