В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году

Предполагаемого убийцу двоих московских милиционеров задержали спустя 25 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГСУ СК столицы.

Резонансное преступление было совершено в 1995 году около дома на Булатниковском проезде на юге Москвы. Двоих сотрудников вневедомственной охраны задержали в автомобиле "ВАЗ". Было возбуждено уголовное дело, однако длительное время подозреваемого задержать не удавалось. Однако недавно благодаря работе следователей, сотрудников угрозыска и криминалистов преступление раскрыли. По данным источников, 2 августа был задержан некий Олег Бабаев, член одной из крупнейших криминальных группировок.

В 1995-м подозреваемый уехал за границу, где попал в тюрьму за другое преступление. Сейчас ему предстоит ответить за расстрел милиционеров, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.