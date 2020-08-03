В Подмосковье начали ставить блокираторы на окна семьям с детьми

В четырех городах Подмосковья многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, начали бесплатно устанавливать блокираторы на окна. Пока на это могут рассчитывать лишь жители Люберец, Раменского, Подольска и Солнечногорска, но в перспективе подобная практика может быть распространена на всю область, утверждает детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Эксперимент с установкой блокираторов начался именно по ее инициативе. "О безопасности окон с родителями я говорю регулярно. Но беспечности у взрослых хватает. Только в этом году в Подмосковье семеро детей погибли и 54 получили травмы при падении из окон", - отмечает Мишонова. Терпению омбудсмена пришел конец после недавнего случая в Подольске, где рабочие местной управляющей компании 20 минут стояли под окнами многоэтажки, растянув одеяло. А на карнизе одного из верхних этажей все это время висел четырехлетний ребенок, плачущий и зовущий на помощь. В конце концов руки ослабли и малыш упал на одеяло. Его мать все это время спала пьяным сном в соседней комнате. Страшно представить, чем могло все окончиться, если бы во дворе не оказалось рабочих.

Отдельную статистику по выпавшим из окон детям до недавнего времени вообще никто не вел: правоохранители считают падения в общем, не деля их по возрастным категориям. Однако детские омбудсмены Центрального федерального округа, суммировав свои данные, пришли к выводу: ежегодно только в ЦФО из окон выпадает более 1 тысячи детей. При этом стоимость оконного блокиратора составляет от 100 рублей за простейшую "гребенку" до 500-700 рублей за замок с тросом, открыть который ребенок не сможет при всем желании. Установка занимает от двух до 10 минут, причем прикрутить конструкцию в состоянии даже женщины или подростки. Казалось бы: каждая семья с ребенком заинтересована в фиксаторе, о котором "РГ" рассказал мастер по установке окон Герман Блажнов: "Мы всем заказчикам с детьми предлагаем их, но часто слышим: что вы, у нас ремонт, римские шторы, ваш фиксатор всю красоту портит". С похожей ситуацией знакома и Ксения Мишонова. По ее словам, в Люберцах из 55 семей, которым было предложено бесплатно обезопасить окна, согласились на установку блокираторов лишь 23. У нескольких отказавшихся отсутствовали технические возможности - на старые деревянные окна современный блокиратор установить невозможно. Но большинство не захотели портить эстетику окон, прикручивая к ним дополнительные конструкции.

А между тем, считает Мишонова, если в семье есть ребенок, устанавливать блокираторы нужно на все окна, начиная со второго этажа. Да и на первом ограничители тоже необходимы, но здесь в большинстве случаев уже стоят решетки. Тем, кому важнее эстетика, следует знать: самое тяжелое у ребенка - голова. Именно головой вниз он и будет падать в девяти случаях из десяти. И даже если падение окажется не смертельным, черепно-мозговая травма упавшему обеспечена. А врачи утверждают, что любая травма мозга несет последствия - может нарушиться координация, проявиться задержки в развитии или даже психические нарушения. А о головных болях, которые будут преследовать упавшего с высоты всю жизнь, и говорить не стоит. Словом, любые возможные при падении травмы не пройдут бесследно и не лучшим образом скажутся в будущем на здоровье малыша.