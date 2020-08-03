В Подмосковье начали ставить блокираторы на окна семьям с детьми

Новости

Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна 18:09
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 16:50
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию 16:49
Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм 16:37
Пассажиропоток в российских аэропортах в июне вырос в три раза к маю 16:33
Консул РФ рассказал о беседе с задержанными в Беларуси россиянами 16:26
В Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа 16:23
Собянин: Дублер Филевского канализационного канала введут в строй в октябре 16:07
На Ямале из найденных останков собрали череп мамонта 15:59
Марат Хуснуллин: Банки выдали более 100 тысяч кредитов по ипотеке под 6,5% 15:51
В профсоюзе "Учитель" поддержали отмену обязательного ЕГЭ по инязу 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 17:56
Рубрика: Общество

Винительный падёж

В Подмосковье начали ставить блокираторы на окна семьям с детьми
Текст: Ирина Рыбникова
В четырех городах Подмосковья многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, начали бесплатно устанавливать блокираторы на окна. Пока на это могут рассчитывать лишь жители Люберец, Раменского, Подольска и Солнечногорска, но в перспективе подобная практика может быть распространена на всю область, утверждает детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Эксперимент с установкой блокираторов начался именно по ее инициативе. "О безопасности окон с родителями я говорю регулярно. Но беспечности у взрослых хватает. Только в этом году в Подмосковье семеро детей погибли и 54 получили травмы при падении из окон", - отмечает Мишонова. Терпению омбудсмена пришел конец после недавнего случая в Подольске, где рабочие местной управляющей компании 20 минут стояли под окнами многоэтажки, растянув одеяло. А на карнизе одного из верхних этажей все это время висел четырехлетний ребенок, плачущий и зовущий на помощь. В конце концов руки ослабли и малыш упал на одеяло. Его мать все это время спала пьяным сном в соседней комнате. Страшно представить, чем могло все окончиться, если бы во дворе не оказалось рабочих.

Фото: Baramyou0708 / istock
МВД: Ежегодно выпадают из окон десятки малышей

Отдельную статистику по выпавшим из окон детям до недавнего времени вообще никто не вел: правоохранители считают падения в общем, не деля их по возрастным категориям. Однако детские омбудсмены Центрального федерального округа, суммировав свои данные, пришли к выводу: ежегодно только в ЦФО из окон выпадает более 1 тысячи детей. При этом стоимость оконного блокиратора составляет от 100 рублей за простейшую "гребенку" до 500-700 рублей за замок с тросом, открыть который ребенок не сможет при всем желании. Установка занимает от двух до 10 минут, причем прикрутить конструкцию в состоянии даже женщины или подростки. Казалось бы: каждая семья с ребенком заинтересована в фиксаторе, о котором "РГ" рассказал мастер по установке окон Герман Блажнов: "Мы всем заказчикам с детьми предлагаем их, но часто слышим: что вы, у нас ремонт, римские шторы, ваш фиксатор всю красоту портит". С похожей ситуацией знакома и Ксения Мишонова. По ее словам, в Люберцах из 55 семей, которым было предложено бесплатно обезопасить окна, согласились на установку блокираторов лишь 23. У нескольких отказавшихся отсутствовали технические возможности - на старые деревянные окна современный блокиратор установить невозможно. Но большинство не захотели портить эстетику окон, прикручивая к ним дополнительные конструкции.

А между тем, считает Мишонова, если в семье есть ребенок, устанавливать блокираторы нужно на все окна, начиная со второго этажа. Да и на первом ограничители тоже необходимы, но здесь в большинстве случаев уже стоят решетки. Тем, кому важнее эстетика, следует знать: самое тяжелое у ребенка - голова. Именно головой вниз он и будет падать в девяти случаях из десяти. И даже если падение окажется не смертельным, черепно-мозговая травма упавшему обеспечена. А врачи утверждают, что любая травма мозга несет последствия - может нарушиться координация, проявиться задержки в развитии или даже психические нарушения. А о головных болях, которые будут преследовать упавшего с высоты всю жизнь, и говорить не стоит. Словом, любые возможные при падении травмы не пройдут бесследно и не лучшим образом скажутся в будущем на здоровье малыша.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Спецназ обезвредил киевского террориста
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года