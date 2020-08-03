Замдиректора ФСИН назначен бывший главный полицейский Москвы

В понедельник стало известно о новом месте работы бывшего главного полицейского Москвы. Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России президентским указом назначен экс-начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Анатолий Якунин.

"Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора ФСИН России", - говорится в тексте указа главы государства.

Новому тюремному начальнику также присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы вместо аналогичного звания в полиции.

На новом посту Якунин будет курировать капитальное строительство и работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Анатолий Якунин возглавил главк МВД по Москве 2 июня 2012 года. В сентябре 2016 года он был освобожден от этой должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России. Покинул этот пост и систему МВД Якунин весной прошлого года. Вместо него ГУ МВД по Москве возглавил Олег Баранов.

В последнее время Анатолий Якунин являлся помощником директора ФСИН России, и судя по его регулярным командировкам в Орловскую область, курировал расположенные там пенитенциарные учреждения.

Напомним, 56-летний генерал является уроженцем Орловской области.

Ранее - до 2012-го года - Якунин занимал руководящие должности в ГУВД по Воронежской области и ГУМВД по Новгородской области.