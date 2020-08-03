Бывший лагерь "Днепровский" в Магадане станет объектом культурного наследия

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти подали заявку в правительство Магаданской области на присвоение территории бывшего лагеря системы ГУЛАГ "Днепровский" статуса объекта культурного наследия.

"Днепровский" расположен в 320 км от Магадана и входит в число хорошо сохранившихся лагерей на территории России. Он доступен для познавательного туризма и может стать историческим парком, Так же в музейно-мемориальную инфраструктуру планируется включить объект культурного наследия "Штрафной изолятор" Управления Северо-Восточными исправительно-трудовыми лагерями Дальстроя НКВД СССР. Перед этим пройдет его музеефикация.

- Присвоение "Днепровскому" нового статуса позволит создать мемориальную инфраструктуру, сохранить объект в его сегодняшнем состоянии и поможет сделать историю региона доступной для людей, - заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Губернатор Носов так же отметил, что статус объекта культурного наследия даст возможность законсервировать строения, охранять лагерь и проводить научно-исследовательские работы в нем. Сегодня Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти занимаются описанием сохранившихся объектов и созданием карты бывшего лагеря. В дальнейшем "Днепровский" планируется превратить в культурно-исторический комплекс. Он войдёт в единую музейно-мемориальную инфраструктуру, объединяющую музеи памяти жертв массовых репрессий, тематические экспозиции краеведческих музеев, а также мемориальные места и объекты. Экскурсии в культурно-исторический парк "Днепровский", как ожидается будут запущены в 2021 году.

"Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятая Правительством РФ 15 августа 2015 года, четко указывает на необходимость мемориализации, обеспечения доступности для населения мемориальных объектов, а также создания условий для свободного доступа пользователей к архивным документам, связанным с вопросами политических репрессий", - рассказал директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

На этой неделе планируется встреча директора Музея истории ГУЛАГа и руководителя Фонда Памяти Романа Романова с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. На встрече будут зафиксированы договоренности, и составлена дорожная карта по присвоению бывшему лагерю "Днепровский" статуса объекта культурного наследия.

Справка "РГ"

Рудник "Днепровский" по добыче олова создан в 1941 году. Основной рабочей силой являлись заключенные ГУЛАГа, основными орудиями труда - кирка, лопата, лом и тачка. Часть производственных процессов была механизирована американским оборудованием, поставленным по ленд-лизу. Оборудование демонтировали и вывезли на другие производственные объекты. Рудник делился на две части - рабочая и жилая зоны. Остатки производственных и жилых построек сохранились. В частности, в поселок - дома по типу русских изб, в рабочая и лагерная зоны - часть дробильной фабрики, лагерные вышки, колючая проволока, фонари.