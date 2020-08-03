Читу оставил без воды обрушившийся котлован

Часть жителей Читы осталась без воды из-за котлована, который обрушился, перекрыв действующий канализационный коллектор. Авария произошла во время прокладки труб. Об этом сообщается на сайте городского округа.

ЧП произошло в районе улиц Амурской - Журавлева. Причиной аварии назван размыв грунта ливневыми стоками.

Поскольку перекрытый коллектор имеет большой диаметр (1000 миллиметров), ликвидация последствий аварии займет достаточно много времени.

Уже организован подвоз воды в социальные учреждения, а вечером начнется ее завезут по графику в жилые дома.