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03.08.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Лишняя вахта

Рыбаки оказались в заложниках провальной путины
Текст: Инесса Доценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
На Дальнем Востоке пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в организацию труда вахтовым методом. Чтобы обеспечить свои производства сезонными кадрами, работодатели готовы заплатить. Правда, нынешним летом на главной рыбалке года - лососевой - заплатить придется слишком много…
Каждый из прибывших на путину прожил две недели в обсерваторе и прошел необходимые обследования на коронавирус. Фото: РИА Новости Каждый из прибывших на путину прожил две недели в обсерваторе и прошел необходимые обследования на коронавирус. Фото: РИА Новости
Каждый из прибывших на путину прожил две недели в обсерваторе и прошел необходимые обследования на коронавирус. Фото: РИА Новости

В Сахалинской области и Камчатском крае без временных рабочих рук добыча красной рыбы не обходится никогда. На Сахалине и Курилах обычно принимают на путину около двух тысяч человек из других регионов, на Камчатке - порядка 12-14 тысяч. Нынешний год исключением не стал. Каждый из прибывших прожил две недели в обсерваторе и прошел необходимые обследования на коронавирусную инфекцию. Все - за счет работодателей.

У дальневосточных рыбаков остались проблемы с приловом минтая

Суммы затрат получаются из многих слагаемых. Работника надо привезти - то есть, оплатить дорогу, поселить в гостинице и обеспечить питанием. Две-три тысячи рублей "съест" тест на коронавирус, а ведь надо заплатить и за проведение этого теста. Еще один нюанс: на Камчатке этим летом из-за пандемии было прервано регулярное авиасообщение внутри региона, значит, чтобы доставить вахтовиков на место работы, требовалось нанимать вертолет - а это 250 тысяч рублей в час.

Все расходы, казалось, имели смысл: рыбохозяйственная наука прогнозировала хорошие уловы, одной только горбуши в ДФО предполагалось добыть 222,8 тысячи тонн. Но… рыба не пришла. Или, вернее, пришла в гораздо меньшем количестве.

- Структура вылова в Камчатском крае непроста: на восточном побережье Камчатки, где

лов начинается на месяц раньше, "рыбные" годы - нечетные, а на западном - четные. Например, на западном побережье ситуация сегодня неплохая - там выловили более 40 тысяч тонн горбуши - свыше половины прогнозируемого объема, и путина еще продолжается. Но так сложилось, что в последнее время хорошие подходы горбуши отмечались в четные годы и на востоке, - рассказал "РГ" председатель Ассоциации добычи лососей Камчатки Владимир Галицын. - В нынешнюю путину наука обещала здесь объем вылова до 80 тысяч тонн. Прогноз не оправдался, на начало августа добыли примерно 16 тысяч тонн горбуши, маловаты подходы и других видов рыбы. Для природы это не катастрофа. Это просто четный "нерыбный" год, еще десять лет назад на восточном побережье такие были обычными - ловили всего по шесть-семь тысяч тонн. Другое дело, что после прогнозов ученых мы рассчитывали на гораздо более серьезные объемы. Затраты-то промышленники понесли в расчете на 80 тысяч тонн рыбы, а не 16! На восточном побережье финансовый результат у всех отрицательный. Для некоторых предприятий остро стоит вопрос выживания, они не знают, будут ли работать в следующем году.

В ДФО предполагалось добыть 222,8 тысячи тонн горбуши. Но ее пришло намного меньше

Расходы, кстати, еще не закончились. Людей надо вывезти и отдать им заработную плату. В этом году у многих она окажется меньше обычной, дай бог, чтоб не минимальной по договору - порядка 30 тысяч рублей в месяц. Приезжают же сюда за другими суммами: в хорошие годы были случаи, когда человек на рыбообработке мог получить за сезон до миллиона рублей и больше. Кстати, ключевое слово - "мог". Легенды о несметных богатствах, которыми путина одаряет вахтовиков, сильно преувеличены. Зарплата промысловика или обработчика всегда зависит от подхода рыбы и замешана на огромном риске. Это хорошо знают местные, именно поэтому они не выстраиваются в очередях перед отделами кадров рыбацких предприятий.

- Мы с удовольствием принимаем на работу наших земляков. Но это тяжелый труд, и немногие сюда идут, - подчеркивает в беседе с корреспондентом "РГ" глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. - Тяжелая, монотонная, физическая работа, она требует особой сосредоточенности. Но хуже всего бывает, когда рыба не подходит, и человек начинает думать, что его обманули с финансами. Местное население знает: большие деньги удается получить далеко не всегда, можно весь сезон отработать, и ничего, кроме гарантированной зарплаты, не иметь. Вот и получается, что мы активно приглашаем жителей островов, но они не очень активно идут. В нынешнем году откликнулось больше, но все равно пришлось завозить людей с материка. За каждого "отсидевшего" в обсерваторе вахтовика было заплачено примерно пять-шесть тысяч рублей в сутки. Вот и подсчитайте: 14 суток - свыше 70 тысяч рублей.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Сахалинские предприятия действовали по той же схеме, что и камчатские: на материке службы занятости заключали с работниками договор, и рыбопромышленники, еще в глаза не видевшие свои новые кадры, уже получали полное социальное обременение: оплату билетов, питания, обсерватора и тестов.

Разница лишь в том, что сахалинские власти уже поддержали предложение субсидировать предприятиям рыбной отрасли расходы на обсервацию работников. Средства, по словам главы региона Валерия Лимаренко, предполагается вернуть в конце года.

Пойдет ли по этому пути Камчатский край, еще неизвестно.

- Сегодня наши предприятия подсчитывают убытки, после чего мы планируем обратиться к руководству региона, чтобы рыбному комплексу, как и другим пострадавшим от пандемии отраслям, оказали поддержку, - говорит Владимир Галицын.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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