На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

В Чукотском автономном округе действие ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили до 17 августа включительно.

"Соответствующее постановление подписал Губернатор региона Роман Копин, документ вступает в силу с 4 августа", - сообщается на официальном портале госорганов региона.

Продление ограничений означает, что на Чукотке сохранится масочный режим и запрет на работу ночных клубов, развлекательных центров и других досуговых организаций. Продолжит действовать и требование соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет. В аэропортах продолжат тестировать транзитных пассажиров.

При этом ранее в округе уже перешли на третий этап снятия ограничений и разрешили работу заведений общепита и кинотеатров, начали проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, открыли детские летние лагеря и пришкольные площадки.

Отметим, что согласно информации оперативного штаба на 3 августа, в ЧАО подтверждено 154 случая COVID-19. Выздоровели 149 человек, умерли двое. Всего проведено более 23,5 тысячи тестов.