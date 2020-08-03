На Камчатке мужчина упал с 30-метровой скалы

В Петропавловске-Камчатском погиб мужчина, упав со скалы, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Известно, что молодой человек, 1985 года рождения, вместе с тремя знакомыми отдыхал в районе между Малой и Средней Лагерной. Захотев показать гостям города местные достопримечательности, парень поднялся по тропинке на 30-метровую скалу, оступился и упал вниз с крутого обрыва.

"Следствием проводит экспертные исследования, по итогам будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.