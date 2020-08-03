Новости

На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 05:04
На Курилах спасли семь рыбаков в Охотском море 04:55
Советник Трампа заговорил о дружественных отношениях с Россией 04:53
О'Брайен: США надеются на заключение соглашение по ядерным вооружениям 04:43
Эксперты озвучили сумму кинопроката за первые выходные августа 04:31
Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России 04:20
В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист 04:03
Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян 03:45
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей 03:40
На Камчатке мужчина упал с 30-метровой скалы 03:38
Турист сломал пальцы скульптуре во время селфи в итальянском музее 03:32
ВМС и ВВС США провели учения в Черном море 03:24
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков 02:49
Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева 02:27
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа 02:20
Израильские военные уничтожили боевиков на границе с Сирией 02:03
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России 01:55
Полторы тысячи человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода 01:53
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине 01:45
Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США 01:31
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 01:20
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал 00:44
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных 00:21
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.08.2020
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 02.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 04:55
Рубрика: Происшествия

На Курилах спасли семь рыбаков в Охотском море

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области в четырех километрах от берега у рыболовного кунгаса сломался двигатель, из-за чего судно уносило в открытое море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: МЧС России по Астраханской области
Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Рыбаки вышли из села Рейдово Курильского района. Сломанный борт спасатели обнаружили в бухте Парусной. Благодаря тому, что кунгас имел средства связи и световую сигнализацию, его быстро нашли - уже в 30 километрах от острова.

Все семь пассажиров были в спасательных жилетах. Катер отбуксировали обратно на остров. От медицинской помощи рыбаки отказались.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов