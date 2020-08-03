На Курилах спасли семь рыбаков в Охотском море

В Сахалинской области в четырех километрах от берега у рыболовного кунгаса сломался двигатель, из-за чего судно уносило в открытое море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Рыбаки вышли из села Рейдово Курильского района. Сломанный борт спасатели обнаружили в бухте Парусной. Благодаря тому, что кунгас имел средства связи и световую сигнализацию, его быстро нашли - уже в 30 километрах от острова.

Все семь пассажиров были в спасательных жилетах. Катер отбуксировали обратно на остров. От медицинской помощи рыбаки отказались.