На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки

В Сахалинской области осудили врача-психиатра за мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемая продала квартиру своей пациентки, которая была в болезненном состоянии, а вырученные 2,6 миллиона рублей присвоила себе. Узнав, что у женщины есть еще жилье, злоумышленница убедила оформить недвижимость в завещании на свое имя, однако до конца довести преступный замысел ей не дали полицейские.

Суд приговорил психиатра к лишению свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Защита подсудимой обжаловала решение, утверждая, что врач невиновна. В итоге суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.