Новости

Стала известна дата открытия Skypark Moscow на Воробьевых горах 15:09
На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки 15:01
По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело 14:55
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2" 14:52
Замдиректора ФСИН назначен бывший главный полицейский Москвы 14:42
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 14:31
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана 14:22
Нижегородского следователя будут судить за гибель человека 14:07
Бесплатный велопрокат в Москве продлен до конца лета 14:06
Захвативший банк в Киеве террорист потребовал выхода в прямой эфир 13:56
Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по миллиону рублей 13:55
Челябинский автомобилист протаранил во дворе пять легковушек 13:55
На мусоровозах появится новая маркировка 13:48
Собянин поздравил Дмитрия Савичева с 400 баллами на ЕГЭ 13:42
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации 13:33
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли 13:31
В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России 13:27
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром 13:15
В Киеве террорист захватил отделение банка 13:12
Названы московские парки, где чаще нападают клещи 13:09
Мишустин назначил нового замминистра финансов 13:05
Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку 13:02
Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные 13:02
ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге 13:02
Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 15:01
Рубрика: Происшествия

На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области осудили врача-психиатра за мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Удмуртии бизнесмена осудили за разбавление бензина для полиции

Обвиняемая продала квартиру своей пациентки, которая была в болезненном состоянии, а вырученные 2,6 миллиона рублей присвоила себе. Узнав, что у женщины есть еще жилье, злоумышленница убедила оформить недвижимость в завещании на свое имя, однако до конца довести преступный замысел ей не дали полицейские.

Суд приговорил психиатра к лишению свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Защита подсудимой обжаловала решение, утверждая, что врач невиновна. В итоге суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов