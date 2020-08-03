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03.08.2020 05:54
Рубрика: Происшествия

В Охотском море затонуло судно с экипажем из двух человек

Текст: Дина Непомнящая

Маломерное судно "ОН0604 RUS25" с экипажем из двух человек затонуло в северной части Охотского моря, в 25 километрах от поселка Новая Иня Охотского района Хабаровского края. Один из находившихся на борту людей спасся, второго ищут.

Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org
В Индонезии затонул десантный корабль

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, моторное судно, груженое рыбой-сырцом, 26 июля направилось в поселок Вострецово. На подходе к поселку Ульбея его захлестнула и потопила волна.

Транспортная прокуратура города Николаевска-на-Амуре проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. После выяснения всех обстоятельств ЧП будут приняты меры реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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