В Охотском море затонуло судно с экипажем из двух человек

Маломерное судно "ОН0604 RUS25" с экипажем из двух человек затонуло в северной части Охотского моря, в 25 километрах от поселка Новая Иня Охотского района Хабаровского края. Один из находившихся на борту людей спасся, второго ищут.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, моторное судно, груженое рыбой-сырцом, 26 июля направилось в поселок Вострецово. На подходе к поселку Ульбея его захлестнула и потопила волна.

Транспортная прокуратура города Николаевска-на-Амуре проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. После выяснения всех обстоятельств ЧП будут приняты меры реагирования.